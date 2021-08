La Xina condemna a mort a un canadenc per tràfic de drogues

Un tribunal de la Xina ha ratificat aquest dimarts la condemna a mort emesa contra un ciutadà canadenc per tràfic de drogues, en un cas vist com vinculat amb la batalla legal per l'extradició de la directora financera de la tecnològica xinesa Huawei, Meng Wanzhou.





L'Alt Tribunal de el Poble de Liaoning ha rebutjat durant la jornada l'apel·lació presentada per Robert Lloyd Schellenberg, pel que ha ratificat la sentència anterior i l'ha enviat al Tribunal Suprem per a la seva confirmació definitiva, segons ha informat el diari xinès 'Global Times' .





L'home va ser sentenciat al novembre de 2018 a 15 anys de presó per introduir de contraban més de 222 quilograms de metamfetamina, si bé durant la repetició del judici la Fiscalia va presentar noves proves que van provocar que el veredicte fos elevat a pena de mort.





Després d'això, l'acusat va reclamar la repetició de l'opinió, el que ha derivat en aquesta segona sentència, que confirma la dictada per un tribunal de primera instància, en la qual va ser declarat culpable de ser part d'una xarxa internacional de tràfic de drogues, poc després de l'arrest de Meng al Canadà.





Pequín @unsplash





La sentència ha estat condemnada "fermament" pel ministre d'Exteriors de Canadà, Marc Garneau, que ha subratllat que Ottawa "ha traslladat en repetides ocasions la Xina la seva ferma oposició a aquest càstig cruel i inhumà", abans d'afegir que "seguirà en contacte amb funcionaris xinesos a el més alt nivell per aconseguir clemència per Schellenberg ".





"Ens oposem a la condemna de mort en tots els casos i condemnem la naturalesa arbitrària de la sentència contra Schellenberg", ha dit, a el temps que ha donat les gràcies a Austràlia, França, Alemanya i els Estats Units, després que els seus representants hagin estat presents en el judici.





Així mateix, ha assenyalat que el Ministeri d'Exteriors canadenca "seguirà donant serveis consulars a Schellenberg i la seva família". "A causa de les clàusules de la Llei de Privacitat, no pot ser publicada més informació", ha reblat Garneau.





A les condemnes s'ha sumat la Unió Europea (UE), que ha recordat que "s'oposa a la pena de mort en totes les circumstàncies". "És un càstig cruel i inhumà que no serveix com a dissuasió i que representa un rebuig inacceptable de la dignitat humana", ha manifestat el Servei Europeu d'Acció Exterior (SEAE).





"En aquest cas particular, hi ha també preocupacions sobre el procés i la seva arbitrarietat. La sentència contra Schellenberg va ser augmentada al juny de 2019 després d'apel·lar contra una condemna inicial de 15 anys de presó", ha recordat, abans de demanar a les autoritats xineses " clemència ".





"La UE reitera a més el seu compromís amb l'abolició a nivell mundial de la pena de mort, demana a la Xina que commuti totes les sentències per penes a cadena perpètua i que introdueixi una moratòria com a primer pas cap a l'abolició de la pena de mort", ha postil·lat.





El cas de Meng en un tribunal de la ciutat canadenca de Vancouver va entrar la setmana passada en les seves últimes etapes, més de dos anys i mig després del seu arrest, si bé la Xina ha defensat en tot moment que no hi ha relació entre el seu cas i els judicis contra ciutadans canadencs en el gegant asiàtic.





A més de Lloyd Schellenberg, hi ha altres dos canadencs detinguts a la Xina. Es tracta d'l'empresari Michael Spavor i de l'ex diplomàtic Michael Kovrig, que treballava per al 'think tank' International Crisis Group. Tots dos van ser arrestats al desembre de 2018 per, suposadament, posar en perill la seguretat de l'Estat xinès.





La detenció d'aquestes dues persones es va produir després que la directora financera de la tecnològica xinesa Huawei fos detinguda l'1 de desembre a Vancouver, a petició dels Estats Units, perquè hauria ajudat a burlar les sancions dictades per la Casa Blanca contra l'Iran.