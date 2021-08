Sanitat ordena la retirada de diversos lots de medicaments contra la tensió alta per impureses

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (Aemps), dependent del Ministeri de Sanitat, ha ordenat la retirada d'una vintena de lots dels medicaments contra la tensió alta Irbesartan i Valsartan, per la presència d'una impuresa per sobre del seu límit acceptat en els seus principis actius. L'alerta sanitària ha estat recollida per Facua-Consumidors en Acció.





En concret, estan afectats els lots P4E71 I P4E72 de irbesartan Normon 150 mg; els lots P4DK1, P4DK2 I P4DL1 de irbesartan / Hidroclorotiazida Normon 150 mg / 12,5 mg; els lots P4MD1 i P4DM2 de irbesartan / Hidroclorotiazida Normon 300 mg / 25 mg; el lot 70322 de irbesartan / Hidroclorotiazida Stada 150 mg / 12,5 mg; i el lot 63.951 de irbesartan / Hidroclorotiazida Stada 300 mg / 12,5 mg.





D'altra banda, també ha estat objectes d'alerta el lot 11KDAC de Amlodipino / Valsartan / Hidroclorotiazida Stada 10 mg / 160 mg / 26 mg; el lot 11KDEC de Amlodipino / Valsartan / Hidroclorotiazida Stada 5 mg / 160 mg / 12,5 mg, els lots 11G66A i 11G79A de Valsartan Stada 320 mg; el lot 11CN6A de Valsartan / Hidroclorotiazida Stada 320 mg / 12,5 mg; i els lots 11DDHA i 11DD7A de Valsartan / Hidroclorotiazida Stada 320 mg / 25 mg.





La Aemps també ha informat de la retirada de dos lots de Coaprovel 300 mg per aquest mateix defecte.





L'Agència ha classificat el defecte com de classe 2. Els defectes de qualitat dels medicaments es classifiquen per part de la Aemps en tres classes (1, 2 i 3) sent la classe 1 la que es correspon amb un possible risc més elevat i la classe 3 la d'un menor risc.





Els fabricants dels productes són Laboratoris Normon i Hemofarm AD, mentre que el principi actiu irbesartan el produeix Zhejiang Huahau Pharmaceutical i el del principi actiu valsartan és MSN Life Science. Els titulars de la comercialització són Laboratoris Normon SA i Laboratoris Stada SL.





Després d'observar aquest defecte, la Aemps ha ordenat la retirada de l'mercat de totes les unitats distribuïdes dels lots afectats i la seva devolució a laboratori per les vies habituals.