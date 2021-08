Ingressen a un nen de 14 anys amb psicosi i els metges creuen que és per infectar-se de Covid-19

Un nen de 14 anys als Estats Units ha estat hospitalitzat amb una psicosi que es creu que prové de la seva infecció per Covid, asseguren els metges que l'estan tractant. L'adolescent de Califòrnia pateix problemes psiquiàtrics després de contraure el virus en una festa d'aniversari.





Daniel Salinas va desenvolupar seriosos problemes després del seu diagnòstic, explica a la cadena CBS seva família i el seu equip mèdic. Experts de tot el món han estat monitorant el fenomen, ja que alguns metges han advertit que l'aparició d'alguns trastorns mentals poden estar relacionats amb el Covid persistent.





cervell @ep





Els pares de Daniel van explicar reporters nord-americans que el jove encara s'estava recuperant de les seqüeles de la seva infecció quan van començar a notar que el seu comportament canviava.





L'1 d'agost va tenir migranya, es va adormir "i va despertar sent una persona diferent, algú que està més agitat, enfadat, ansiós ... això és tot el contrari del meu fill", explica la seva mare.





El dia després de la migranya, el germà menor de Daniel la va cridar presa de pànic, al·legant que el seu germà estava "actuant com boig" i parlant sol. Daniel va ser traslladat d'urgència a l'hospital i després traslladat a l'Hospital de Nens del Comtat d'Orange, on els metges van realitzar proves en un intent per comprendre el seu sobtat i dramàtic canvi de comportament.





El metge de la sala d'emergències, el Dr Michael Daignault, va dir que el cas de Daniel era inusual, ja que si bé havia vist la psicosi de Covid abans, generalment era en adults que patien de Covid persistent. El Dr Daignault li va dir a CBS que els professionals de la salut estaven aprenent de Covid cada dia, però que sabien que la psicosi era possible en els nens.





Daniel va començar a patir psicosi al voltant d'un mes després de contraure el coronavirus. "Crec que els seus cervells són més susceptibles a la inflamació en el sistema nerviós central, el que condueix a aquests casos de psicosi en els nens", va explicar el Dr. Daignault.





La Sra. Singh va dir que estava compartint la història del seu fill per advertir els altres pares de les conseqüències potencialment greus de les infeccions per Covid per als pacients joves.





Un estudi publicat l'any passat a la respectada revista mèdica del Regne Unit, la revista Lancet Psychiatry, va trobar casos del que es pensava que era psicosi induïda per Covid també a la Gran Bretanya.





S'han documentat casos de psicosi causats per malalties virals des que la mortal pandèmia de grip espanyola de 1918 va arrasar a tot el món.





L'estudi de 153 pacients tractats en hospitals del Regne Unit durant la primera onada de Covid va trobar una varietat de complicacions neurològiques i psiquiàtriques potencialment relacionades amb el virus. La investigació duta a terme pel Grup d'Estudis CoroNerve, inclòs el Royal College of Psychiatrists, i publicada a The Lancet el juny passat, va revelar que l'accident cerebrovascular era la complicació neurològica informada amb més freqüència en pacients amb Covid hospitalitzats.





No obstant això, molts pacients més joves hospitalitzats amb el virus a l'abril passat van desenvolupar estats mentals alterats com psicosi o catatonia, van trobar els investigadors.





Un total de 39 pacients que van avaluar els investigadors van experimentar un estat mental alterat després de contraure el virus, i la meitat d'aquests casos tenien menys de 60 anys.