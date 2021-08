Troben proves arqueològiques de terratrèmol a Jerusalem citat a la Bíblia

Noves excavacions a prop de les muralles de la Ciutat Vella de Jerusalem han revelat evidència arqueològica de terratrèmol que va ocórrer durant el Regne de Judà, com s'esmenta en la Bíblia.





El famós terratrèmol, que va passar fa uns 2.800 anys, apareix en la Bíblia i va ser exposat prèviament en diversos llocs d'Israel, però els investigadors creuen que per primera vegada van ser capaços d'identificar restes de destrucció que indiquen que el terratrèmol també va colpejar Jerusalem, la capital de la Judea.









Segons informa l'Autoritat Arqueològica d'Israel en el seu compte de Facebook, els doctors Joe Uziel i Ortal Kalaf, directors de l'excavació, expliquen el terratrèmol que va ocórrer a mitjan el segle 8 a. C. i va ser probablement un dels terratrèmols més forts i perjudicials en l'antiguitat. L'evidència de la seva ocurrència s'ha descobert en excavacions passades realitzades en diversos llocs a tot Israel.





Les excavacions recents han revelat una capa de destrucció de quan les parets de l'edifici es van esfondrar, incloent una fila de recipients destrossats, bols, llums, estris de cuina, emmagatzematge destrossat i flascons d'emmagatzematge.





Segons l'opinió dels directors de l'excavació, "com no es van trobar senyals d'incendi, això no és un esdeveniment deliberat, i la raó de el col·lapse de l'estructura és un terratrèmol que va ocórrer a Israel en el segle 8 aC durant el Regne de Judea ".