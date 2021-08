Andrew Cuomo dimiteix com a governador de Nova York després de les acusacions d'assetjament

El governador de Nova York, Andrew Cuomo, ha anunciat que dimitirà en un termini de 14 dies per evitar el que considera que serien "mesos de controvèrsies polítiques i legals" derivades de les investigacions contra ell per presumpte assetjament sexual, que ha posat en qüestió a pesar que al mateix temps assumeix la seva "plena responsabilitat" si alguna dona es va sentir molesta per les seves actituds.





"Donades les circumstàncies, el millor que puc fer per ajudar és tirar-me a un costat i deixar que el Govern torni a governar", ha dit Cuomo en la seva primera compareixença pública després de l'anunci de la Fiscalia d'unes pesquises que han posat en qüestió el seu tracte cap a les dones del seu entorn durant els últims anys.





Cuomo ha explicat que en un moment com l'actual, marcat per la pandèmia de la Covid-19, "el govern ha d'estar funcionant" i no es pot "gastar energia en distraccions", anticipant el que està per venir si segueixen sortint a la llum nous testimoniatges i s'estrényer el cèrcol judicial sobre ell. En dues setmanes, assumirà les regnes el seu actual 'número dos', Kathy Hochul.





El governador s'ha disculpat si alguna dona s'ha sentit ofesa pels seus comportaments, però ha allegat que l'informe de la Fiscalia, que alludeix a onze suposades víctimes, és "fals". En aquest sentit, ha reconegut que el seu "instint" inicial va ser "lluitar" enfront d'una causa que considera "motivada políticament".





Cuomo s'ha dirigit les seves filles per demanar perdó: "El vostre pare ha comès errors". No obstant això, ha volgut deixar clar que de forma "intencionada" mai "va faltar al respecte" a cap dona, en contra per tant de les versions que s'han anat coneixent en aquests últims dies.





Sobre el seu comportament, creu que va poder ser "desconsiderat", però no que equivalgués a assetjament, una tesi que també ha defensat la seva advocada, Rita Glavin, en una compareixença prèvia a la del governador i en la qual ha acusat la fiscal de l'estat, Letitia James, d'ometre dades clau en un informe elaborat a partir de 179 entrevistes i 74.000 proves.





"Sí, va abraçar (a les dones) com fa amb molts dels seus empleats i sí, els va poder fer un petó. El governador ha dit una vegada i una altra que no va realitzar tocaments", ha argumentant Glavin davant els mitjans, segons l'agència Bloomberg. Els investigadors, ha afegit, "han actuat com a fiscals, jutge i jurat" en aquest mediàtic cas, que previsiblement posa fi a la carrera de Cuomo.





El governador, de 63 anys i ministre durant l'Administració de Bill Clinton, s'arrisca a ser assenyalat amb càrrecs penals, així com a uns procediments d''impeachment' que havien augmentat també la pressió sobre el Partit Demòcrata. Amb la pressió actual, i malgrat que sobrevisqués al judici al Congrés estatal, Cuomo tenia difícil ja la reelecció en 2022.





Al marge de les denúncies d'assetjament, el dirigent demòcrata també s'havia vist esquitxat per altres escàndols, entre ells el presumpte encobriment de les xifres de morts en residències d'ancians durant la primera onada de la pandèmia de la Covid-19, quan donava rodes de premsa diàries i s'erigia en l'antítesi de la Casa Blanca, dirigida llavors pel republicà Donald Trump.