Israel suspèn fins al setembre el judici contra la cooperant espanyola Juana Ruiz

Un tribunal militar israelià ha donat inici aquest dimarts al judici contra l'espanyola Joana Ruiz, acusada entre altres delictes de pertànyer a una organització il·legal pel seu treball per a l'ONG palestina Health Work Committees (HWC), encara que les vistes han quedat ajornades fins a l'1 de setembre.





Ruiz, que resideix des de fa més de tres dècades a Cisjordània, va ser detinguda el 13 d'abril per les forces de seguretat israelianes i roman a la presó provisional, acusada d'un total de cinc càrrecs, tres a relació amb el seu treball en HWC --il·legal a ulls Israel--, així com d'haver introduït diners en els territoris palestins i d'haver rebut fons amb falses pretensions.













El judici ha començat com estava previst, però ha quedat ajornat fins a l'1 de setembre, ha explicat la portaveu de la família, Begoña Lalana, en declaracions a Europa Press. La defensa va plantejar algunes qüestions i va sol·licitar accés a noves proves, el que obre un nou termini perquè es pronunciïn totes les parts.





Així, Lalana confia que l'1 de setembre la sala decideixi sobre les diverses qüestions que puguin plantejar-se i posi sobre la taula un calendari de sessions. La portaveu ha lamentat la "incertesa" generada al voltant d'aquest procés després de diversos ajornaments i ha confirmat que la defensa sol·licitarà de nou que Ruiz pugui quedar a l'almenys sota arrest domiciliari.





El marit de la cooperant va poder reunir-se la setmana passada per primera vegada amb ella, en una trobada emotiu que s'ha repetit aquest dimarts durant la breu vista celebrada a la Cisjordània ocupada. Lalana ha lamentat algunes de les escenes viscudes durant la vista, com que l'acusada hagi entrat emmanillada de peus i mans quan "no presenta cap perillositat".





La portaveu ha recordat que tots els diners destinats als HWC per part d'autoritats europees i espanyols està sotmès a auditories i ha demanat tant a la UE com a Govern de Pedro Sánchez que "s'impliquin més", per exemple exigint a Israel el compliment de convenis internacionals com el Pacte de Drets Civils i Polítics.





EL GOVERN SEGUEIX "DE PROP" EL CAS





L'Ambaixada espanyola i el Consolat General a Jerusalem segueixen "de prop" el cas per prestar assistència consular a Rivas, segons fonts diplomàtiques consultades per Europa Press que recorden que el ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares, ja ho va tractar en el seu primer contacte telefònic amb el seu homòleg israelià, Yair Lapid, el 22 de juliol.





Espanya ha demanat a les autoritats israelianes "que compleixin amb les seves obligacions i garanteixin el dret de defensa de Juana Rivas", han assenyalat aquestes fonts.





Dos funcionaris de l'Consolat han estat presents en la vista d'aquesta dimarts i, des de la seva detenció a l'abril, el personal diplomàtic s'ha pogut veure en cinc ocasions amb Ruiz.





Una portaveu de l'Ambaixada d'Israel, Noa Hakim, ha subratllat en declaracions a Europa Press que sobre Ruiz pesen 5 càrrecs "gravíssims" i ha inclòs dins de les acusacions la possible finançament d'un grup terrorista, en al·lusió a el Front Popular d'Alliberament de Palestina (FPAP), tot i que l'entorn de la cooperant descarta que hi hagi un càrrec formal al respecte.





Hakim ha explicat que el tema forma part de les converses obertes amb el Ministeri d'Afers Estrangers espanyol, si bé ha apuntat que "està pendent en un tribunal israelià" i, per tant, ha evitat fer valoracions més concretes.