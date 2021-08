7 de cada 10 aerolínies es salten la llei obligant a trucar a telèfons d'atenció al consumidor de pagament

Set de cada deu companyies aèries es salten la llei a l'obligar a trucar a telèfons de pagament per a l'atenció a les consultes i reclamacions dels usuaris. Així ho posa de manifest una anàlisi realitzada per FACUA-Consumidors en Acció sobre les pàgines web de 33 aerolínies, de les que ha denunciat a 27 davant la Direcció General de Consum de el Ministeri d'Alberto Garzón i les autoritats de protecció a el consumidor de les 17 comunitats autònomes.





De les 33 companyies aèries analitzades, només sis ofereixen únicament telèfons gratuïts (Air Nostrum, Alitalia, Eurowings, Norwegian, S7 i Vueling) d'atenció a consumidor, sigui o no client. Tres faciliten línies gratuïtes, però les restringeixen a determinades gestions o no les mostren correctament al seu web (British Airways, Iberojet i Ryanair). De les 24 restants, quatre faciliten números gratuïts només per a clients, però no als que vulguin consultar dubtes abans d'haver comprat el bitllet (Binter, Canary Fly, Iberia i Plus Ultra).





De les 20 companyies que no disposen de cap telèfon gratuït, ni per clients ni per no clients, una ofereix una línia de tarifació addicional amb prefix 807 (Wizzair), una facilita una línia 901 (TAP Air Portugal), dues donen tant línies 902 com prefixos geogràfics nacionals (Blue Air i Sense), catorze només indiquen prefixos geogràfics nacionals (Air Europa, AirFrance, American Airlines, Condor, Easyjet, Finnair, Iceland Air, Jet2, KLM, SAS, Transavia, Wamos Air, EgyptAir i Qatar Airways ), una un mòbil nacional (AlbaStar) i una un telèfon amb prefix de fora d'Espanya (Luxair).





Què diu la llei





Des del desembre passat, arran de les reivindicacions plantejades per FACUA des de l'inici de la legislatura a el ministre de Consum, l'article 21 de Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, recull que "en els supòsits de serveis de caràcter bàsic d'interès general, les empreses prestadores dels mateixos hauran de disposar, en qualsevol cas, d'un telèfon d'atenció al onsumidor gratuït. A aquests efectes, tenen la consideració de serveis de caràcter bàsic d'interès general els de subministrament d'aigua, gas, electricitat, financers i d'assegurances, postals, transport aeri, ferroviari i per carretera, protecció de la salut, sanejament i residus , així com aquells que legalment es determinin ".





Pel que fa a les empreses que no ofereixen serveis bàsics d'interès general, estan obligades a que els seus telèfons d'atenció a client tinguin prefixos geogràfics nacionals o numeracions mòbils.





FACUA indica als consumidors que es vegin obligats a trucar a línies d'alt cost -902, 901, 806, 807 ...- que podran reclamar a les empreses l'abonament de les quantitats que hagin de pagar per això a les seves companyies de telecomunicacions . I en els casos en què sigui obligatori facilitar línies gratuïtes, també es pot reclamar l'import de les trucades a telèfons mòbils i fixos amb prefixos nacionals o internacionals.