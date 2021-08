El fort impacte televisiu que pot tenir la sortida de Messi del Barça

@EP





Leo Messi ja és oficialment un exjugador blaugrana i, a més d'en la qualitat, pot afectar en altres coses al club. Impactarà en la venda de samarretes o en els ingressos per publicitat, i també en els teleespectadors que vegin els partits per televisió.





Sense anar més lluny, quan Cristiano Ronaldo va abandonar el Reial Madrid per anar-se'n a la Juventus, l'audiència televisiva dels partits de la Lliga en què jugava el conjunt blanc va caure un 10%. En total, van ser al voltant de 200.000 espectadors els que van perdre tant l'organisme com el club que presideix Florentino Pérez.





Des de a l'any 2017, a més, La Lliga ha perdut també a jugadors com Sergio Ramos (que ha sortit aquest mateix estiu del Reial Madrid per jugar al PSG, on compartirà vestuari amb Leo Messi), Neymar Jr, que jugarà amb els dos al mateix club o Andrés Iniesta. Així, ha perdut jugadors importants en les últimes temporades, però s'espera que l'impacte que tingui en l'audiència la sortida de Leo Messi sigui encara més gran.





Cert és que els aficionats blaugranes seguiran veient els enfrontaments del seu equip, però cal tenir en compte que moltes persones els veien per gaudir del futbol del millor jugador del món. Pitxitxi en moltes de les últimes temporades, sis vegades Pilota d'Or i principal candidat a endur-se'l també aquest any. La Lliga sense Messi perd molt.





Des de l'entitat asseguren que l'acord amb CVC Capital Partners permetia la continuïtat del davanter de Barça, per la qual cosa culpen Laporta de la seva marxa del club. Aquest, però, espera recuperar la pèrdua de diners amb la creació de la Superlliga.