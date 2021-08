El Reial Madrid denuncia Tebas per l'acord entre La Lliga i el CVC

@EP





Javier Tebas va presentar l'acord amb el fons CVC com la solució als problemes econòmics dels clubs de la Lliga: aquest injectaria 2.700 milions d'euros a la competició. Per al Barça, fins i tot, suposava poder fitxar Leo Messi. Però ni el club presidit per Laporta ni tampoc el que presideix Florentino Pérez s'han mostrat a favor. El Reial Madrid, fins i tot, ha informat que prendrà mesures legals contra els responsables de l'acord.





Així, la junta directiva al complet del Reial Madrid prendrà accions legals, civils i penals contra Javier Tebas i contra Jaime Guijarro, que és el màxim responsable de CVC. A més, també demandarà el propi fons.





Segons La Lliga, aquest acord vol "impulsar el creixement global de La lliga i els seus clubs, continuant la transformació cap a una companyia global d'entreteniment digital i enfortint la competició i transformant l'experiència dels aficionats". A més, diuen que permet "mantenir intactes les seves competències esportives i d'organització i de gestió de la comercialització dels drets audiovisuals".





Però l'acord amb el qual el CVC es faria amb un 10% de La Lliga no ha convençut els grans equips que en formen part perquè els fa comprometre's durant 50 anys. Per això des del Reial Madrid prendran mesures legals contra l'acord.