Activat el nivell 3 del pla Alfa en 279 municipis catalans per perill d'incendi extrem

El cos d'Agents Rurals del Govern de la Generalitat ha activat aquest dimecres el nivell 3 del pla Alfa en 279 municipis per perill d'incendi extrem, ha informat Protecció Civil en un tuit recollit per Europa Press.





En el mateix tuit també s'informa que hi haurà restriccions d'accés als espais naturals de Montserrat (Barcelona), el Montsec (Lleida), Baronia de Rialb (Lleida), Montmell-Marmellar (Barcelona-Tarragona) i Montsant (Tarragona).





Paral·lelament, el Servei Metrorològic de Catalunya ha informat en un altre tuit recollit per Europa Press que ha actualitzat l'avís per onada de calor entre aquest dimecres i el divendres, on també ha matisat que tot indica que l'episodi de calor es mantindrà durant el cap de setmana.