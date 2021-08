Piqué aconsegueix un multimilionari finançament per a la seva nova empresa

@EP





Gerard Piqué és, a més de futbolista, empresari. I en els últims dies ha donat un gran pas en la seva empresa Sorare, que es dedica a l'intercambi de cromos de manera online amb moneda digital; ha rebut un finançament de 532 milions de dòlars per part de Softbank. Amb això, el valor de l'empresa puja fins als 3.800 milions.





En Sorare, els equips de futbol poden afegir cromos dels seus jugadors com tokens (unitats de valor que una companyia crea per dirigir el seu model de negoci i atorgar un poder superior als seus usuaris perquè aquests interactuïn amb els productes alhora que fan més senzilla la distribució dels beneficis generats entre els accionistes) no fungibles, és a dir, que no es consumeixen.





Fins al moment són 142 els equips que hi participen, alguns d'ells el Reial Madrid o el PSG. Els clubs trien les cartes que volen vendre, ja siguin ordinàries o especials. I això dependrà de la puntuació de l'usuari, que competeix en una petita lliga amb altres persones formant una alineació amb els seus cromos.