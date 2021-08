Detinguda una menor que agredia la seva mare i apagava cigars en el seu braç

@EP





Una menor de 17 anys d'edat ha estat detinguda a Màlaga per presumptament agredir la seva mare en repetides ocasions. Segons la progenitora, la seva filla li donava mastegots, l'esgarrapava i apagava cigars en el seu braç quan ella es negava a donar-li diners.





Va ser la mateixa dona la que va trucar a la Policia Local per denuniar els fets, segons informa El Confidencial. Quan els agents es van presentar el seu domicili van comprovar que tenia lesions visibles per diferents parts de el cos. A més, l'habitatge tenia vidres trencats per terra i l'adolescent estava estirada al sofà amb actitud agressiva.





Pel que sembla, quan la mare, de 51 anys, explicava a la policia el que havia passat, la noia cridava i insultava a la dona. Els agents van haver de portar-la a una altra habitació per poder escoltar la versió completa de la progenitora. A l'acabar, es van dur a l'adolescent detinguda per un suposat delicte de violència en l'àmbit familiar.





Abans d'arribar a comissaria van haver de detenir-se en un Hospital perquè la noia va explicar que havia consumit pastilles. Van haver de deixar-la unes hores en observació.