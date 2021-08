Detenen una dona per robar-li 16.000 euros a l'anciana a la qual cuidava

@EP





La Policia Nacional ha detingut a Alacant a una dona que presumptament va robar a una dona de 90 anys a la qual cuidava. Al parer, es va dur joies, a més de diners i una targeta del banc.





La filla de l'anciana va posar un anunci en Interner per trobar una cuidadora per a la seva mare. Així va ser com va contractar a l'arrestada, de 42 anys, a qui va deixar sola amb l'anciana al seu domicili. Quan la filla de la dona va tornar a casa, va trobar a la detinguda de 42 anys rebuscant en els calaixos. Al recriminar-li, l'arrestada la va agredir i va fugir del domicili, segons informa la Prefectura.





Entre les coses que la filla de la víctima va trobar a faltar estaven joies amb valor de 15.000 euros, 1.200 euros en metàl·lic i una targeta de crèdit amb la qual s'havien tret 300 euros del banc.





La Policia d'alacant va donar amb la sospitosa i va localitzar a casa seva gran part de les joies que s'havia portat de casa de l'anciana.