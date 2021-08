5 miradors amb vistes increïbles que no et pots perdre a la província de Tarragona

No hi ha viatge en què no triem mínim un mirador per afegir al nostre itinerari. Aquests ens regalen vistes diferents de les ciutats o pobles que no tindríem de caminar a peu de carrer. Hi ha ocasions, fins i tot, en que els pobles són miradors en si. I aquest cop des de Catalunya Press us hem preparat una llista amb cinc que no et pots perdre a la província de Tarragona. Serveixen, fins i tot, per fer una excursió d'un dia des de Barcelona.





Balcó del Mediterrani, Tarragona





@catalunyapress





Molt a prop de l'estació de Tarragona, al final de la Rambla, es troba un mirador que es diu el Balcó del Mediterrani. Com el seu nom bé indica regala vistes al mar. Però també a la platja i a part de les construccions de la costa de Tarragona. Les vistes són panoràmiques i la seva altitud és de 23 metres sobre el nivell de la mar.





Mirador de Sant Antoni, Tarragona





@catalunyapress





També a Tarragona ciutat trobem aquest altre mirador, situat a la part alta del turó en el qual està construït el casc antic de la ciutat. Des d'aquest lloc es pot veure la platja del Miracle, a més d'altres zones de la ciutat. És colorit i molt fotogènic.





Far de Torredembarra





@catalunyapress





El far de Torredembarra és el que té la torre a més altitud de tots els que hi ha repartits per tot Catalunya i, a més, és un dels pocs l'interior del qual es pot visitar. Des de dalt dels seus 58 metres sobre el nivell del mar es tenen unes vistes increïbles del Mediterrani, de la costa i de Torredembarra. Aquesta foto està presa des dels peus del far.





Siurana





Pixabay





Fa unes setmanes afegíem Siurana a la nostra selecció de 5 pobles bonics als quals fer una excursió a Tarragona . És un poble petit, que et porta de viatge a una altra època i que està envoltat per enormes muntanyes que s'alcen als peus de l'embassament. Des del seu mirador es pot observar un paisatge que convida a admirar-lo durant hores sense retirar la mirada ni un moment.





Miravet





Pixabay





A la llista de cinc pobles bonics tampoc podia faltar Miravet que, al seu torn, és ideal per afegir-lotambé al rànquing de millors miradors de la província de Tarragona. L'embarcador serveix com a mirador al poble; regala una estampa de postal en la qual es poden veure les cases i el castell enfilatss en una roca. I l'altre mirador del poble està al seu castell, des de les muralles del qual es poden admirar el riu Ebre i el paisatge verd al seu voltant.