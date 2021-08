Leo Messi és presentat com a jugador del PSG: "Estic feliç i il·lusionat"

@Stephane De Sakutin / AFP / Dpa - EP







Aquest dimarts Leo Messi es va convertir oficialment en jugador de el PSG i aquest dimecres ha estat presentat al club parisenc en una roda de premsa.





"Estic molt content i orgullós de poder presentar Messi com a jugador del PSG. És un dia històric i increïble per al club i per al món del futbol. És un moment fantàstic per a nosaltres. Leo és l'únic a guanyar sis Pilotes d'Or. Ha fet el futbol màgic i és un honor tenir-lo aquí. Serà molt bonic ", ha començat a relatar Al-Khelaïfi en la roda de premsa de presentació.







Messi, per la seva banda, també s'ha mostrat feliç de poder vestir la samarreta del PSG durant les dues pròximes temporades. "La meva sortida va ser molt dura. Són molts anys i és difícil el canvi després de tant de temps", ha començat. Però tal com ha dit, les seves ganes de començar a treballar amb Neymar Jr i la resta dels seus companys són moltes. "La felicitat és enorme només arribar aquí; estic molt feliç. Vull començar a entrenar, vull que això passi ràpid. No aguanto més les ganes de trobar-me amb els meus companys i el cos tècnic i començar aquesta nova etapa", ha expressat.





D'altra banda, ha volgut agrair al president del club la velocitat amb què s'ha gestionat el seu fitxatge. "Agraeixo al president i a Leonardo per com em van tractar. El ràpid i fàcil que va ser tot. Era una situació difícil d'arreglar en tan poc temps. Estic feliç d'estar aquí i estic il·lusionat", ha declarat.





A més, el crac argentí ha repetit una cosa que ja va dir en la roda de premsa de comiat al Camp Nou: és competitiu i vol seguir guanyant. "Tinc ganes intactes de seguir guanyant. El PSG és un club ambiciós i estem preparats per lluitar per tot. Vull seguir guanyant títols, per això vinc a aquest club. Agraeixo als parisencs la meva arribada, va ser una bogeria".





QUAN SERÀ EL SEU DEBUT?





Leo Messi va rebre la notícia que havia de sortir del FC Barcelona en el seu retorn de les vacances a Eivissa. Messi venia de jugar amb l'Argentina i guanyar la copa Amèrica, pel que en les últimes setmanes ha gaudit d'unes vacances. Així, quan li han preguntat quan debutarà amb el PSG, ha comunicat que no ho té clar.





"No sé quan debutaré. Més d'un mes aturat porto. Dimarts vaig veure a Pochettino i al cos tècnic. Hauré de fer una pretemporada i estar bé. Vull jugar el més aviat possible, però no puc dir una data. Segons em vagi sentint i el cos tècnic decideixi que és el moment", ha explicat.