L'Aliança d'Esquerra Republicana convoca el seu primer congrés constituent a l'octubre

L'Aliança d'Esquerra Republicana (AIRE) ha anunciat que convoca el seu primer congrés constituent el 8 d'octubre. D'aquesta manera, la formació d'esquerres donarà l'últim pas per saltar a el tauler polític espanyol.





El partit ha publicat aquest any una declaració d'intencions que consta de cinc punts:





1. Defensa a ultrança de tots els drets civils, econòmics i socials recollits en les declaracions de les Nacions Unides, sense discriminació de cap classe.





2. Solidaritat interterritorial que garanteixi la igualtat de drets de tots els espanyols, sense privilegis associats a el lloc de naixement o residència.





3. Com a garantia d'aquesta solidaritat, fer que en sectors bàsics com justícia, educació, sanitat, fiscalitat, i en serveis fonamentals de caràcter estratègic, com el subministrament energètic, d'aigua, etc., sigui l'Administració Central de l'Estat qui tingui la última paraula.





4. Política econòmica superadora de la falsa dicotomia entre creixement i repartiment del "pastís", amb la mira centrada en la reducció de les desigualtats socials.





5. Respecte i defensa de la diversitat cultural existent a Espanya i en cadascuna de les seves regions, impedint alhora que aquesta diversitat es converteixi en obstacle per a la salvaguarda i promoció de el patrimoni cultural comú.