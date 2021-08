L'home que ha mort del nou virus que mata el 88% de les víctimes pot haver infectat a 155 persones més

Almenys 155 persones poden haver entrat en contacte amb un home que després va morir a causa del virus de Marburgo a Guinea, segons ha confirmat l'Organització Mundial de la Salut. A principis d'aquesta setmana es va confirmar que un pacient va donar positiu per la malaltia similar a l'Ébola i després va morir.





La febre hemorràgica altament infecciosa causa forts mals de cap i malestar i alguns pacients sagnen pels ulls i les orelles.





Centre per tractar l'Ebola @ep





Georges Ki-Zerbo, el cap de país de l'OMS a Guinea, va dir que cap dels 155 contactes havia mostrat encara signes d'infecció. "No hi ha cap cas secundari conegut ... Els contactes han estat rastrejats i 155 persones estan sota observació durant tres setmanes", va dir Ki-Zerbo en una entrevista.





'És vigilància activa. Els contactes es mantenen a casa, aïllats d'altres membres de la família. Se'ls visita cada dia per comprovar els possibles símptomes ".





Marburg generalment es transmet d'animals a humans, però pot transmetre de persona a persona a través del contacte amb fluids corporals contaminats. Ki-Zerbo ha confirmat que Marburgo havia estat circulant en animals, particularment ratpenats, al sud de Guinea i en les veïnes Sierra Leone i Libèria.





Les persones a la regió tendeixen a tenir interaccions properes amb els animals, particularment quan cacen i mengen 'carn d'animals silvestres' a la naturalesa, el que facilita la cruïlla de patògens.





El cas de Marburg, que segons l'OMS va ser el primer a l'Àfrica occidental, es va confirmar en Gueckedou, al sud-est de Guinea. Aquesta és la mateixa regió que va ser l'origen del brot d'ebola a l'Àfrica Occidental de 2014-2016, el més mortífer de la història.





Hi va haver un breu ressorgiment de l'ebola a principis d'aquest any, però Guinea va ser declarada lliure de la malaltia fa dos mesos. Però Ki-Zerbo va dir que Guinea estava millor preparada per gestionar un brot del que estava quan el ebola va colpejar el 2014. El descobriment del cas de Marburg també va indicar una millor capacitat per detectar tals infeccions.





"Guinea ha construït un sòlid sistema de seguretat sanitària des de l'últim brot d'ebola de 2014 a 2016", va dir. "A nivell mundial, l'enfocament per combatre Marburg no seria diferent de l'Ebola. L'única diferència és que no hi ha una vacuna o medicament específicament dirigit al virus. Només es disposa de cures de suport '.





S'han informat brots anteriors de Marburg i casos esporàdics a Sud-àfrica, Angola, Kenya, Uganda i la República Democràtica de Congo.