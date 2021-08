Sanitat autoritza el primer assaig clínic d'una vacuna espanyola contra la COVID-19

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), dependent de el Ministeri i Sanitat, ha autoritzat l'assaig clínic de la vacuna PHH-1V contra la COVID-19, de la companyia Hipra. Es tracta del primer assaig en persones d'una vacuna desenvolupada a Espanya.





És un assaig fase I / IIa d'escalada de dosi, aleatoritzat, controlat i emmascarat (s'administra la vacuna de Hipra o una vacuna autoritzada emmascarades, de manera que s'impedeixi la seva identificació tant pel pacient com per l'equip investigador), que estudiarà principalment la seguretat i la tolerabilitat d'aquesta vacuna, així com la seva immunogenicitat i eficàcia com a objectius secundaris.





Pedro Sánchez visitant el laboratori de Hipra @ep





Per a això es reclutaran diverses desenes de voluntaris de centres hospitalaris que iniciaran, tan aviat com sigui possible, el procés per seleccionar els voluntaris que compleixin amb els criteris d'inclusió especificats en el seu protocol.





Aquesta vacuna està basada en dues proteïnes recombinants estructuralment similars, un corresponent a la variant alfa i una altra corresponent a la variant beta, que s'uneixen formant una estructura única anomenada dímer, i que s'acompanyen d'un adjuvant que incrementa la resposta immunològica. Aquesta combinació és capaç de generar una resposta immunològica davant d'una de les proteïnes del virus SARS-CoV-2, coneguda com a proteïna S (de spike, també anomenada proteïna espiga).





Aquesta plataforma és la mateixa que s'ha fet servir per a les vacunes de Novavax i Sanofi / GSK, que ja estan en procés d'avaluació per al seu potencial autorització per part de l'Agència Europea del Medicament (EMA, per les sigles en anglès). Però a diferència d'elles, aquesta vacuna 'espanyola' expressa proteïnes de dues variants diferents.





En l'estudi es dividirà als voluntaris en grups (cohorts) i es començarà administrant la dosi més baixa a la primera cohort. Després de l'avaluació per part d'un comitè independent de vigilància de les dades de seguretat d'aquests participants, s'aniran escalant a les dosis següents si no s'han detectat problemes de seguretat. Sanitat explica que aquesta pràctica, "habitual en aquest tipus d'assajos", està orientada a avaluar la dosi òptima de vacuna. Cada participant rebrà 2 immunitzacions separades per 21 dies.





Durant tot l'assaig es durà a terme un monitoratge estret de tots els voluntaris i una identificació de tots els casos d'esdeveniments adversos i d'infecció per SARS-CoV-2 que es vagin produint. Això permetrà dur a terme anàlisis preliminars amb dades intermedis que permetin continuar avançant en la investigació.





No obstant això, el Ministeri de Sanitat puntualitza que "caldrà esperar que l'assaig clínic hagi finalitzat per poder analitzar totes les dades i extreure conclusions finals".





"Aquests assajos clínics formen part dels requeriments que han de dur a terme totes les vacunes en investigació per demostrar la seva qualitat, seguretat i eficàcia. Només després d'haver estat avaluats i si compleixen amb els estàndards regulatoris seran autoritzades per a la seva comercialització", afegeixen al respecte .





El president de Govern, Pedro Sánchez, i la ministra de Sanitat, Carolina Darias, van visitar a l'abril la planta d'Hipra per seguir de primera mà els avenços en la investigació de la vacuna.





La companyia espera que els assaigs clínics culminin amb èxit per iniciar la producció a l'octubre d'aquest mateix any, amb l'objectiu de posar en marxa la seva comercialització a la fi de 2021, subjecte a l'obtenció de les autoritzacions oportunes.





Segons les projeccions actuals de HIPRA, està previst que es produeixin 400 milions de dosis durant l'any 2022. Per al 2023 es podria arribar als 1.200 milions de dosis. Es conservarà entre 2 i 8ºC, el que facilitarà la seva logística i distribució. Hipra també està duent a terme una línia de recerca en col·laboració amb l'Hospital Clínic de Barcelona per al desenvolupament d'una vacuna contra la COVID-19 basada en l'ARNm del virus.