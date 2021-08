Els gats es distingeixen per no esforçar-se per menjar, segons un nou estudi

Quan se'ls dóna l'opció entre menjar a canvi de res i realitzar una tasca per aconseguir-la, els gats prefereixen el menjar que no requereix molt esforç.





Si bé això pot no ser una sorpresa per a alguns amants dels gats, sí que ho és per als conductistes felins. La majoria dels animals prefereixen esforçar-se per alimentar-se, un comportament anomenat Contra lliure disposició





Un nou estudi d'investigadors de la Facultat de Medicina Veterinària de la Universitat de Califòrnia a Davis va mostrar que la majoria dels gats domèstics opten per no actuar d'acord amb la Contra lliure disposició. L'estudi va trobar que els gats prefereixen menjar d'una safata de menjar fàcilment disponible en lloc de resoldre un simple trencaclosques per obtenir el seu menjar.





gat @ep





"Hi ha una gran quantitat d'investigacions que mostren que la majoria de les espècies, incloses aus, rosegadors, llops, primats, fins i tot girafes, prefereixen treballar per alimentar-se", va dir en un comunicat l'autor principal Mikel Delgado, conductista de gats i investigador afiliat a l'Escola d'UC Davis de Medicina Veterinària. "El sorprenent és que, de totes aquestes espècies, els gats semblen ser els únics que no van mostrar una forta tendència a la Contra lliure disposició".





En l'estudi, Delgado, juntament amb els coautors Melissa Bain i Brandon Han de la Facultat de Medicina Veterinària de UC Davis, va proporcionar a 17 gats un trencaclosques de menjar i una safata de menjar. El trencaclosques va permetre als gats veure fàcilment el menjar, però va requerir certa manipulació per extreure-la. Alguns dels gats fins i tot tenien experiència en trencaclosques d'aliments.





"No és que els gats mai usessin el trencaclosques del menjar, sinó que els gats van menjar més menjar de la safata, van passar més temps a la safata i van prendre més decisions inicials per apropar-se i menjar de la safata en lloc del trencaclosques", va dir prim.





Els gats que van formar part de l'estudi portaven monitors d'activitat. L'estudi va trobar que fins i tot els gats que eren més actius encara van triar el menjar disponible gratuïtament. Delgado va dir que l'estudi no s'ha de prendre com un rebuig dels enigmes alimentaris. Ella va dir que només perquè no ho prefereixen, no vol dir que no els agradi. La investigació anterior de Delgado mostra que els trencaclosques poden ser una important activitat d'enriquiment per als gats.





Tampoc està clar per què els gats prefereixen carregar lliurement. Delgado va dir que les endevinalles de menjar utilitzats en l'estudi poden no haver estimulat el seu comportament natural de caça, que generalment implica emboscar a les seves preses.





L'estudi va ser publicat a la revista Animal Cognition.