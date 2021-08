CCOO denuncia la manca de professors i grups en FP per garantir qualitat i seguretat a les aules

La Federació d'Educació de CCOO ha explicat que són necessaris uns 2.000 professors i 880 grups escolars en Formació Professional (FP) per evitar la sobreratio a les aules, a més de per a garantir la seguretat en les mateixes durant els mesos de pandèmia i per poder oferir suficient qualitat educativa.







Les CCOO denuncien i qualifiquen la situació de "dèficit estructural, fruit de la no planificació de l'oferta de FP, de la desinversió educativa, de l'ofec del creixement de l'oferta pública i de la manca d'orientació professional".







Segons explica, el Síndic de Greuges està d'acord amb ells i "s'ha pronunciat sobre la manca d'oferta en els cicles de grau mig". A més, afegeixen que "la dificultat d'accés a les dades de les preinscripcions són una molt mala praxi si es vol garantir un procediment d'admissió d'alumnat equitatiu".





CCOO denunia que des Educació no fan cas a la greu situació que es viu en l'àmbit de l'ensenyament. Diuen que, malgrat que es va anunciar "l'augment de 4.215 places de grau mitjà, lamentablement aquest augment no es correspon amb un increment de grups propocional atès que es crea la irrisòria quantitat de 60 grups nous". És a dir, hi hauria 70 alumnes per aula si aquests 4.215 alumnes es dividissin en els 60 grups afegits.





Per aquesta raó, aquesta mesura és, per a CCOO, "un eufemisme que endolceix la paraula 'sobreratio', mesura que es va adoptar per última vegada durant les retallades de 2012".







MÉS DE 10.000 SOL·LICITUDS DESATESES





D'altra banda, el Síndic de Greuges va informar que segueixen quedant desateses més de 10.000 sol·licituds en grau mitjà, el que comportarà a que al voltant de 13.000 alumnes comencin les classes en grups en els quals es sobrepassa la ràtio. Això, és clar, compromet la qualitat de l'ensenyament i també la seguretat: amb el Covid el nombre màxim d'alumnes s'hauria de veureS disminuït, no augmentat.







A més, des de CCOO expliquen que Educació va prendre una altra mesura, que consisteix a "derivar a alumnat que s'ha preinscrit a FP a batxillerat, augmentant el risc d'abandonament del sistema educatiu per seguir un itinerari no desitjat".





Així, asseguren que de totes les mesures que proposaven i sol·licitaven al juliol, no s'ha tingut en compte cap. Ni la d'incorporar material de qualitat per als alumnes de FP, ni ampliar l'oferta pública, ni destinar part del pressupost a garantir el dret d'escolarització de les persones joves ni tampoc acabar amb la sobresaturació de les aules. També sol·licitaven augmentar l'oferta de l'Institut Obert de Catalunya, sobre la qual cosa, asseguren, Educació "es manté en silenci".