Desallotjada una festa il·legal a Saragossa organitzada per un jove contagiat i en quarantena

La policia ha desallotjat la matinada d'aquest dimecres una festa il·legal que se celebrava a l'interior d'una casa al saragossà barri de Casablanca, una festa el organitzador va donar positiu per Covid fa una setmana i havia d'estar en quarantena.





Sobre les 3.20 hores d'aquest dimecres s'ha rebut una trucada al CIMACC-091 en què la propietària d'un immoble manifestava que havia estat avisada per uns veïns, ja que s'estava celebrant una festa a casa seva i allà no hauria d'haver ningú.





POLICIA NACIONAL @EP





Immediatament diverses dotacions es van dirigir fins al lloc, comprovant que a l'interior hi havia un grup nombrós de persones que excedia el màxim contemplat per la normativa vigent, sense mascareta i sense guardar les distàncies de seguretat.





Per tal motiu es va sol·licitar la compareixença a la porta d'accés de l'organitzador de l'esdeveniment, que va intentar eludir la seva responsabilitat mostrant als agents el DNI d'una altra persona, tot i que de seguida es va poder comprovar que es tractava d'un familiar de la legítima propietària, que hauria accedit a l'habitatge sense el seu permís, segons ha informat la Prefectura Superior de Policia a Aragó.





Es dóna la circumstància que l'organitzador de la festa, i familiar de la propietària, hauria d'estar aïllat en un altre domicili, ja que sembla que la setmana passada va ser diagnosticat positiu per COVID.





A través del CIMACC-091 es va tornar a contactar amb la propietària, qui de forma explícita va autoritzar als policies actuants l'accés a l'habitatge per poder desallotjar la festa.





Durant el desallotjament es van identificar a tretze persones, d'edats compreses entre els 20 i els 30 anys d'edat, sent tots ells proposats per sanció per l'incompliment de les mesures sanitàries establertes per l'autoritat competent.