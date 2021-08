Sánchez demana prudència davant l'onada de calor i col·laboració per evitar risc d'incendis "tant com sigui possible"

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha cridat a la "prudència" davant l'onada de calor que s'espera en la major part del territori Espanyol per als pròxims dies, i ha demanat a la ciutadania "col·laboració" per "evitar el risc" d'incendis "tant com sigui possible".





Sánchez ha participat, aquest dimecres a Lanzarote, en un acte de presentació de la celebració de el centenari de l'escriptor José Saramago. En la seva intervenció s'ha referit a l'últim informe de l'ONU sobre la situació de la planeta enfront del canvi climàtic i ha assegurat que la lluita en aquesta matèria és una "prioritat absoluta" de Govern.





Pedro Sánchez @ep





"No podem ser aliens a la gravetat de la situació", ha declarat, per indicar que la societat "especialment gràcies als joves", ha "canviat molt" la percepció d'aquest tema. Ha canviat tant, ha precisat, que "alguns que negaven la realitat del canvi climàtic i els efectes sobre el planeta, avui saben que el present ha de ser sostenible o el planeta no tindrà futur".





En aquest sentit, s'ha referit als grans incendis que estan patint països com Grècia o Turquia en què, ha indicat el president, Espanya ha "desplegat mitjans materials" per sufocar-los.





UNA "TASCA DE TOTS"





"A Espanya no som aliens a aquest perill", ha declarat, per indicar que amb l'arribada de l'onada de calor dels pròxims dies, el país entra "en zona de risc". En aquest sentit, Sánchez ha indicat que el Govern estarà "atent" a aquest risc en coordinació amb les diferents administracions.





De la mateixa manera, ha recordat que "la lluita contra el foc i la conservació de l'entorn és tasca de tots" i ha insistit que l'Executiu serà "el primer a treballar per poder prevenir-".





El president de el Govern ha deixat aquest missatge, també, en les seves xarxes socials, on ha demanat a la gent que siguin "prudents" i "segueixin les indicacions" de Sanitat, Protecció Civil i les forces i cossos de seguretat que "aquests dies treballaran "per" protegir "a la ciutadania" davant l'onada de calor ".