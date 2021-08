Facebook identifica una campanya de desinformació contra les vacunes de la Covid-19 que reclutava 'influencers'

Facebook ha detectat i eliminat unes 300 de comptes de la seva xarxa social homònima i d'Instagram vinculades a una signatura de màrqueting que es van utilitzar per llançar una campanya de desinformació sobre les vacunes de la Covid-19 i reclutar 'influencers' que compartissin els seus continguts en xarxes socials.





L'últim informe sobre comportament inautèntic coordinat de Facebook recull l'anàlisi d'una campanya de desinformació desplegada des de Rússia i vinculada amb la signatura de màrqueting Fazze, amb seu al Regne Unit, que dirigia els seus atacs contra el públic de l'Amèrica Llatina, l'Índia i els Estats Units .





Facebook @ep





Aquesta campanya es va desenvolupar en dues fases. La primera, entre novembre i desembre de 2020, en què es van promoure publicacions i comentaris contra la vacuna de AstraZeneca per a la Covid-19, en la qual s'assegurava que convertiria a les persones en ximpanzés. La segona, al maig d'aquest any, qüestionava la seguretat de la vacuna de Pfizer.





Aquesta campanya de desinformació va funcionar amb el suport de 'influencers', als quals reclutaven per compartir les seves publicacions en xarxes socials com Facebook i Instagram, però també en TikTok i YouTube, on ja tenien públic.





En general, i segons l'informe de Facebook, les publicacions d'aquests 'influencers' tot just van tenir repercussió entre els seus seguidors. Només els continguts de pagament van aconseguir atreure certa atenció.





Facebook destaca la dificultat per identificar aquesta campanya, que realitzava les seves operacions en múltiples servei d'Internet de forma simultània. Un cop detectada, la companyia va retirar 65 comptes de Facebook i 243 d'Instagram, i va prohibir a Fazze de les seves plataformes.





Aquest cas és un exemple dels comportaments inautèntics coordinats que des de Facebook detecten i combaten als serveis de la companyia. En l'informe de juliol, es recull que l'eliminació de 144 comptes de Facebook i de 262 d'Instagram, així com de 13 pàgines i vuit grups, de dues xarxes localitzades a Birmània i Rússia.