Catalunya prohibeix campaments i usar maquinària en 279 municipis per l'onada de calor

El Govern de Catalunya prohibirà activitats com campaments juvenils en el medi natural i l'ús de maquinària agrícola entre les 10 i les 20 hores per l'onada de calor en els 279 municipis en què els Agents Rurals han fixat en el nivell 3 el Pla Alfa de prevenció d'incendis forestals.





Ho ha anunciat el secretari general d'Interior de la Generalitat, Oriol Amorós, en roda de premsa aquest dimecres al costat de la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé; a l'inspector en cap de l'Àrea General d'Agents Rurals, Josep Antoni Mur, i a el sotsdirector general tècnic Bombers de la Generalitat, Antonio Ramos.





El secretari general d'Interior de la Generalitat, Oriol Amorós, amb la subdirectora de Protecció Civil, Imma Solé, i el subdirector general tècnic Bombers de la Generalitat, Antonio Ramos, en roda de premsa. - GENERALITAT





També es limitarà la circulació motoritzada en el medi natural només a residents ja operatius de treballs inajornables; els 'casals' amb pernoctació en edificis podran continuar però hauran de realitzar les seves activitats a l'entorn de l'immoble, i es prohibiran entre les 10 i les 20 hores l'ús de maquinària --excepte per recollir fruita--, els treballs en línies elèctriques no imprescindibles, i obres en infraestructures viàries, excepte les que indiqui el Servei Català de Trànsit (SCT).





Amorós, que ha ressaltat que s'ha activat el Procicat i el pla contra incendis forestals Infocat, ha explicat que preveuen que aquestes restriccions es publiquin al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) i que aquest dijous ja estiguin en vigor, amb la previsió que s'allarguin fins dilluns, a excepció de la cancel·lació de campaments i rutes sense pernoctació en un immoble.





Aquestes activitats tindran de marge fins al migdia de divendres per poder avisar les famílies i per poder organitzar la logística: "Han de tornar a casa. No podem tenir a persones en el medi natural que no estiguin protegides per un edifici", encara que aquestes activitats podrien traslladar-se a zones sense aquesta restricció, ha dit a preguntes dels mitjans.





Preguntat pels càmpings, Amorós ha ressaltat que no queden afectats perquè disposen de mesures d'autoprotecció i franges de separació amb l'àmbit forestal: "No és comparable estar en unes instal·lacions amb mesures, amb estar en el medi natural", com en el cas de les acampades a l'aire lliure.





REFORÇ DE BOMBERS





Amorós ha confiat que l'onada de calor no s'allargui i que no s'hagin de prorrogar aquestes mesures, i Mur ha explicat que avaluaran diàriament les previsions meteorològiques per analitzar si cal incorporar municipis a aquests 279 afectats, encara que per ara no es preveu incloure nous.





Ramos ha ressaltat que Bombers de la Generalitat reforçarà la seva dotació de guàrdia, que passarà dels prop de 380 efectius diaris a uns 500, així com les sales de control i tot l'àmbit i suport a les intervencions, especialment en el cas d'incendis simultanis .





Amorós ha destacat la importància d'evitar aquests incendis simultanis, i ha advertit que habitualment les onades de calor no s'allarguen tant com aquesta --es preveu que duri uns cinc dies ---, i que no es preveu ni marinada ni humitat a la nit: "No hi haurà treves", pel que ha fet una crida a la col·laboració de tota la ciutadania.





Ha demanat precaució, no llençar burilles --ni a la carretera ni en àrees de descans-- i evitar l'accés i activitats en el medi natural a tot Catalunya: "Els bombers ha d'estar pel que han d'estar. En aquest moment no han d'estar fent rescats de muntanya ".





I ha recomanat a la ciutadania hidratar sovint i no sortir a les hores de més calor, així com evitar treballs, activitats i esport a l'aire lliure, i ha explicat que han enviat als ajuntaments recomanacions per habilitar espais refrigerats i frescos per a persones que viuen soles i que no disposen d'aquests sistemes.