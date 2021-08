Patricia Hitchcock, actriu i filla d'Alfred Hitchcock, mor als 93 anys

Patricia Hitchcock, actriu i filla de el director Alfred Hitchcock, ha mort aquest dilluns als 93 anys a casa de Sherman Oaks, Califòrnia.





La intèrpret, de la defunció ha informat The Hollywood Reporter, va néixer a Londres el 1928, sent l'única filla del cineasta i de la seva esposa Alma Reville. Després de mudar als Estats Units, quan el seu pare va ser contractat per David O. Selznick per dirigir Rebeca, va començar a actuar d'adolescent en musicals de Broadway com 'Solitaire' o 'Violeta' a partir de 1943, apadrinada pel realitzador.





La majoria d'aparicions de l'actriu, tant a la gran pantalla com a la televisió, van ser en pel·lícules i sèries dirigides o produïdes per Alfred Hitchcock. De fet, la seva primera participació en un llargmetratge estrenat en cinemes va ser en Pànic a l'escena (1950), on va donar vida a l'estudiant Chubby Bannister.





Patricia Hitchcock @ep





Després d'aquesta, va fer dues aparicions més en les pel·lícules de el creador de 'Amb la mort als talons', en concret, es va deixar veure en 'Psicosi' (1960) i a 'Estranys en un tren' (1951), on interpreta a Ruth Roman, la jove que desencadena amb el seu rostre càndid i enormes ulleres el record de l'últim assassinat comès pel malvat a què encarna Robert Walker.





Un dels seus pocs papers protagonista ho va tenir en el cinquè episodi de la primera temporada de 'Alfred Hitchcock presenta', titulat 'La dama desapareguda', que al seu torn era una nova adaptació de el relat que va inspirar al seu pare per realitzar 'Alarma a l'Exprés '(1938).





Durant diversos anys va formar part de la 'Revista d'Alfred Hitchcock' com a representant de la família i va col·laborar amb diverses publicacions, arribant a coescriure amb Laurent Bouzereau un llibre sobre la seva mare titulat Ànima Hitchcock: The Woman Behind the Man.





La mort de Patricia ha passat tan sols quatre dies abans del 122 aniversari del naixement del seu pare.