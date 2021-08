Quan acudir a urgències per una picada?

A l'estiu vam passar més temps a l'aire lliure o en interiors amb les finestres obertes, sobretot aquest any en què encara no hem vençut completament a la pandèmia. Si a això li sumem que els insectes es multipliquen amb la calor, el resultat és l'increment de consultes per picades en els serveis d'Urgències que constaten cada any els professionals.





Aquesta situació afecta especialment la població infantil, que és més vulnerable, segons explica la doctora Guadalupe Aba Blat, pediatre de la Maternitat HM Betlem de La Corunya. La doctora coneix bé aquest problema, ja que cada estiu atén nombroses consultes per aquest motiu en el Servei d'Urgències Pediàtriques de l'Hospital HM Model.





"Les picades d'insectes més freqüents són les ocasionades per mosquits, seguides de prop per paparres; el segueixen puces, aranyes, formigues, abelles i vespes i, en menor proporció, veiem mossegades o picades causades per animals marins o terrestres: meduses, anemones , mòlleres o escarapotes i escurçons ", detalla la coordinadora d'Urgències Pediàtriques de la Corunya.





Catalunya, Castella i Lleó i Galícia són les tres comunitats amb major incidència de mossegades d'escurçó, que solen afectar més a la població jove. La doctora Aba apunta que en aquests casos "s'ha d'immobilitzar l'extremitat afectada, mantenir la persona tranquil·la i traslladar-la el més ràpidament possible a un centre hospitalari. Mai s'ha de tallar ni manipular la zona de mossegada, i molt menys aplicar torniquets que puguin interrompre el normal flux sanguini ". "El tractament principal es realitza amb sèrum antiofídic", indica.





PICADES I MOSSEGADES GREUS





En general, les picades produeixen reaccions lleus amb dolor, ardor, inflamació, irritació i picor de diferent durada i intensitat. "La majoria són reaccions lleus i transitòries que no revesteixen cap perill per a la persona, fins i tot si es tracta d'un nen", ressalta la doctora Aba.





El major risc és que la persona sigui al·lèrgica, en aquest cas els símptomes poden incloure inflamació de parpelles o faringe, associar tos, vòmits o dificultat per respirar. També es consideren de risc aquelles picades simples que afecten la cara, coll, llavis o parpelles, o si són molt nombroses.





En aquesta situació es recomana acudir a Urgències, a l'igual que a picades que produeixen major afectació i cursen amb dolor a l'inocular substàncies irritants o verinoses, com en les causada per vespes, abelles, meduses o les fanecas o escarapotes. "S'ha d'aplicar fred o gel local, i acudir ràpidament al servei d'urgències", esgrimeix la doctora.





També es recomana col·locar gel a les picades d'insectes i utilitzar una crema amb corticoide. "Cal evitar gratar per no propagar la inflamació o causar infecció, i si es tracta d'una picada d'abella, cal extreure l'agulló raspant la zona amb un objecte pla, mai amb pinces ja que propaguen el verí", argumenta la responsable d'Urgències. En el cas de meduses, anemones o escarapotes, s'han de retirar tentacles, si n'hi ha, rentar amb aigua i aplicar solució d'amoníac.





CONSELLS BÀSICS PER A EVITAR LES PICADES ESTIU





Per evitar les picades, els experts aconsellen mantenir els habitatges ventilades i netes de deixalles, ja que atreuen els insectes. Si hi ha mascotes a casa, han de desparasitar regularment i aplicar collarets o substàncies antipuces i antipaparres.





En boscos, camps o rius s'ha d'utilitzar roba clara i fresca de cotó, si pot ser amb mànigues i cames llargues, i calçat alt. Seguir rutes marcades per minimitzar el risc de mossegades d'escurçó i ser cautelós al passar prop de nius d'insectes, ja que els moviments ràpids o bruscos, poden incrementar la seva agressivitat.





No utilitzar perfums i aplicar repel·lent d'insectes sobre la roba o la pell, en aquest cas sempre després del protector solar. A la població infantil els experts recomanen utilitzar només els que són a base de citronella. I si es va a fer un viatge internacional cal sol·licitar cita, amb al menys un mes d'antelació, en un Centre de Vacunació Internacional per informar-se de les condicions del lloc, les mesures preventives i / o vacunes necessàries i la medicació que podria necessitar-se abans d'anar o al tornar.