Espanya té el millor quartet de tennis en cadira de rodes per als Paralímpics de Tòquio 2020

De la Puente, Caverzaschi, Tur i Siscar es van classificar per als Jocs Paralímpics de Tòquio







El dimarts 24 d'agost començaran els Jocs Paralímpics de Tòquio 2020 i Espanya comptarà amb 139 esportistes que viatjaran a la capital nipona per representar el país. En tennis seran quatre els jugadors que lluitin per pujar a podi al Japó: Daniel Javier Caverzaschi Arzola, Martín de la Pont Riobo, Enrique Siscar Mereger i Francesc Tur Blanch.





El tennis en cadira de rodes és un esport ràpid i dinàmic que requereix força i una resistència increïble. Els tennistes de dobles han d'estar en perfecta harmonia i treballar junts en equip.





El tennis en cadira de rodes va ser inventat el 1976 pel nord-americà Brad Parks, que havia estat experimentant amb el tennis com a teràpia recreativa després de lesionar mentre esquiava.







Després d'aquests humils començaments, l'esport ha crescut a un ritme sorprenent, sobretot perquè es pot jugar en qualsevol pista regular, sense necessitat de fer modificacions. També segueix les regles del tennis amb una excepció important: la pilota pot rebotar dues vegades, i només el primer bot ha d'estar dins dels límits de la pista. Tots els partits es juguen a el millor de tres sets.







Aquest esport està ara totalment integrat en les quatre competicions de Grand Slam, mentre que més de 150 tornejos formen l'ITF Wheelchair Tennis Tour, que va començar el 1992. Després de presentar-se com esport d'exhibició en els Jocs Paralímpics d'estiu de 1988, el tennis a cadira de rodes es va introduir com una competició per optar a medalles a Barcelona 1992 i s'ha inclòs en tots els Jocs des de llavors. Per poder competir, un tennista ha de tenir una discapacitat física permanent diagnosticada relacionada amb la mobilitat, que resulti en una pèrdua substancial de la funcionalitat en una o ambdues extremitats inferiors.





El control de la cadira de rodes és una habilitat essencial per als tennistes Paralímpics. La cadira no es pot moure de costat, de manera que els jugadors han de girar-la ràpidament al voltant d'un punt sense posar el peu en contacte amb el terra ni aplicar un fre per controlar el seu moviment. Els tennistes han desenvolupat una àmplia gamma de cops per moure als seus oponents per la pista i per beneficiar-se de les seves girs de cadira. En particular, es busquen trets perfectament executats que volin per sobre del cap del seu oponent per acabar aterrant dins de la línia de fons.





Els tennistes quad han de tenir un impediment que afecti tres o més membres, i se'ls permeten diverses adaptacions depenent del grau de la seva impediment, per exemple, utilitzar una cadira de rodes elèctrica o fixar la raqueta al seu braç. Encara que en els tornejos del Tour es permet als tennistes formar parelles amb esportistes d'altres països, les parelles en competicions Paralímpiques han d'estar necessàriament formades per tennistes de la mateixa nació. Una característica dels dobles és l'extraordinari nivell de treball en equip i el sentit d'unió en la parella.







Els rànquings internacionals són claus per a veure els atletes participen en els Jocs. Els tennistes guanyen punts competint en tornejos de la ITF per millorar la seva posició. A mesura que augmenta la participació, també augmenta el nombre de tennistes d'elit. També es realitzen esforços per enfortir els programes per a joves talents en aquest esport.





CONEIX EL QUARTET ESPANYOL I L'EQUIP TÈCNIC













Els Jocs Paralímpics es posaran en marxa de el 24 d'agost a el 5 de setembre, i Enrique Siscar Meseguer acudirà a ells a l'ésser el jugador número 45 de la llista mundial, en la qual igualment apareixen amb plaça a la capital japonesa altres tres jugadors espanyols, que són el de Vigo Martín de la Pont (19), el madrileny Daniel Caverzaschi (18) i el barceloní Francesc Tur (42). L'equip espanyol de tennis en cadira estarà dirigit pel tècnic Alejandro Sánchez Pay, director de l'Escola de Tennis a les Torres de Tafaneres.





"El 19 d'agost arribarem al Japó, el torneig començarà uns dies després i esperem ser-hi tota la setmana de competició. Serà senyal que hem arribat a la final", ha explicat el tècnic als mitjans.





"Alejandro compagina els seus entrenaments amb el gran campió que és Kike Siscar amb la docència a la Facultat de Ciències de l'Esport a la Universitat de Múrcia, així com amb la seva tasca a l'Escola de Tennis del nostre municipi", ha explicat l'alcalde Torreño, Francisco Jesús López Manzanera.





Sánchez Pay és llicenciat en CAFE, doctor en Ciències de l'Esport i compta amb la màxima titulació federativa (tècnic esportiu nivell III). A més, ha realitzat nombroses publicacions relacionades amb el tennis en cadira de rodes de caràcter nacional i internacional.





"Agraïm l'aposta per l'esport que ha fet l'Ajuntament de les Torres de Tafaneres durant aquests temps difícils de pandèmia. Hem passat un any difícil, on no es podia entrenar, però ens van obrir el poliesportiu i hem pogut preparar aquests Jocs amb Kike, en què tenim dipositades moltes esperances ", apunta l'entrenador





DANIEL JAVIER Caverzaschi Arzola





@ paralimpicos.es









Aquest tennista paralímpic madrileny va començar als dotze anys amb la pràctica del tennis. Ha estat en els Jocs Paralímpics de Londres 2012 i Rio 2016. A la ciutat brasilera va aconseguir un diploma en dobles.





S'ha classificat per als Jocs Paralímpics de Tòquio al situar-se en el lloc 18 de el rànquing mundial. Més enllà de l'àmbit paralímpic, Daniel ha guanyat aquest any el Torneig Internacional d'Antalya (Turquia). En 2019 es va emportar els campionats ITF de Brno (República Txeca) i Setúbal (Portugal) en categoria individual i en dobles. Competint per parelles també s'ha endut el torneig de Praga.





En 2017 va aconseguir ser campió en els tornejos de Sant Petersburg (Rússia) tant en individual com en dobles. En aquesta última categoria també es va emportar el títol en Prostejov (República Txeca), Barcelona i Madrid. En 2016 va pujar al més alt de podi en els tornejos individuals de Preston, Cuneo (Itàlia), Biel-Bienne, Amphion (França), Madrid i Ath (Bèlgica). Per parelles va guanyar els d'Auckland (Nova Zelanda), Preston, Cuneo, Amphion, Torí (Itàlia), Ath i Praga. A nivell nacional, Daniel ha estat campió d'Espanya en 2015, 2018, 2019 i 2020. Ha guanyat tres màsters nacionals, en els anys 2012, 2013 i 2016.





MARTÍN DE LA PONT Riobó









El Vigo Martín de la Pont ocupa en l'actualitat el primer lloc de el rànquing nacional de tennis en cadira de rodes i el 13è de la llista mundial. Amb tot just 17 anys va debutar en els Jocs paralímpics de Rio 2016, on va aconseguir la fase de quarts de final a la prova de dobles i la de setzens en individual.







El jove gallec posseeix quatre Màsters Nacionals i ha guanyat diversos títols de campió d'Espanya, el primer d'ells amb 15 anys, el que el va convertir en el tennista més jove en aconseguir-ho. El 2020 es va adjudicar la primera Lliga nacional de tennis en cadira de rodes.





El 2015, 2016 i 2017 es va imposar al Masters Mundial Júnior, el màxim reconeixement per als jugadors menors de 18 anys. Ha conquerit els principals tornejos del calendari domèstic i molts altres fora. En les seves participacions internacionals compta amb 302 partits guanyats per només 122 perduts. De la Pont resideix al Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat (Barcelona) on compatibilitza els seus entrenaments amb els estudis universitaris de Direcció i Administració d'Empresa s.







Però no és d'estranyar perquè la casa de la família De la Puente està plena de raquetes, de pilotes de tennis ... i de trofeus. Es podria pensar que la majoria corresponen a Martín, germà gran i representant espanyol en els Jocs Paralímpics, "però no sé si no seran més els d'Antón", diu ell en referència al seu germà. Per darrere encara ve Helena, la benjamina, que tampoc li pega gens malament. Al seu pare i a mi sempre ens va agradar el tennis i veure partits, però el fet que s'aficionaran ells va ser més cosa d'Antón ", comenta la mare de família, Marta Riobó. El mitjà era el que més interès mostrava" pressionant a la platja a la gent gran perquè el deixessin ficar-se a jugar a les pales. 'Puc ?, puc?', Repetia ". Fins i tot Martín va començar" a rebuf d'Antón. Els apassionava el futbol, però com a pares per l'economia familiar també prefereixes que tots els nens tirin pel mateix esport. I a el final va ser així ".





Els cap de família s'han acostumat a fer malabars per atendre als tres. "Els tornejos absoluts i en cadira gairebé mai coincideixen. Solíem dividir-nos i ara Martín ja és més independent". A canvi tenen a Helena, que demana pas. "Ja és subcampiona gallega aleví en dobles. Veu als seus germans i vol que se li faci cas. De vegades per ser petita t'oblides una mica més d'ella i de seguida et diu que també vol anar, que com no la vas apuntar".







En la seva família diuen "tots ens portem molt bé. Martín passa molt temps fora i el trobem a faltar, però quan estem junts també ens piquem: que jo li dic que les tira totes fora, ell em diu que sóc jo ..." , admet Antón entre rialles. Helena no es queda enrere: "Li costa deixar-se assessorar. Però si s'arriba a triar ballet a veure qui li anava a donar consells!".







Martín de la Pont, un dels grans noms de la seva modalitat, no volia saber res de la cadira de rodes quan se li va plantejar la possibilitat. La deformació del seu peu anava a més, fruit d'una malaltia congènita, i li impedia seguir el ritme de peu; ja amb l'amputació, l'única manera de seguir vinculat al seu esport era mitjançant aquell "element estrany al seu cos" diu la seva mare- que li tenia preparat un futur esportiu ple d'èxits.





El canvi de Martín a l'esport adaptat tampoc va ser fàcil per a la família. "Igual que la pròtesi impressiona del principi, amb la cadira igual. A més, com ell pot caminar amb crossa, resulta més rar veure-li a la cadira per jugar", comenta. A la fin només els ha portat coses bones: "Mai vaig pensar tenir fills campions ni era l'objectiu. Només que facin un esport, es diverteixin i ho facin el millor possible, però com tot a la vida. Que els tres juguin a la mateixa sol té avantatges ".







ENRIQUE (KIKE) SISCAR MEREGER







@ kikesiscar





Abans de tenir l'accident de trànsit que li va provocar una lesió medul·lar a la L2, el murcià, Kike Siscar, jugava a futbol i era entrenador de l'escola de futbol de la seva localitat, Torre Pacheco.







Compta amb nou títols internacionals a nivell individual i 14 de dobles, així com amb dues participacions en Copes d'el Món amb la selecció espanyola. A més, ha guanyat tres títols de campió d'Espanya en dobles i 12 tornejos nacionals individuals.





Entrena al Club Horitzó de Múrcia i segons explica ell mateix "he de fer-ho a dos quarts de la nit. Però la veritat és que la meva empresa em dóna suport des del primer dia, quan no sabia ni donar un gir a la cadira. no puc dedicar-me en cos i ànima per la feina, però seguiré anant als tornejos ". Pel el més difícil del tennis en cadira de rodes és "moure la cadira. Abans també jugava el tennis i els cops els tenia assumits, però això és una cosa que es pot aprendre abans que a donar un gir. Nosaltres ens movem en un vuit i això dificulta molt ".





Kike es considera una "persona molt familiar, tranquil, encara que una mica capgròs (sóc Taure) en ocasions, amic dels seus amics i sobretot que m'agrada gaudir de la vida al màxim. El divendres 12 de desembre de 2003 (20 anys) mentre tornava a casa després de rebre una classe a la Universitat de Múrcia (estava cursant la carrera Enginyeria Tècnica a informàtica de Sistemes)

i de veure entrenar el Real Murcia CF, vaig tenir un accident de trànsit ocasionat per una rebentada en la roda del meu cotxe. Aquest accident em va fracturar la medul·la espinal amb un trencament incompleta a la

zona L1-L2 ".





Des d'aquest moment, explica ell mateix "i sempre envoltat i recolzat per la meva família i amics, he aconseguit portar per endavant aquesta nova vida que em va presentar de manera sobtada amb valentia, esforç, superació i afecte diari".





En l'esportiu, afirma "pertanyo a l'equip nacional de tennis en cadira des 2018 i en l'actualitat estic situat en el rànquing mundial individual en la posició numero 43 i en la posició numero 40 en dobles. Compagino l'esport amb el meu treball a One Telecom , una de les

empreses de Grup Corporatiu Caliche, a què estaré sempre agraït pel suport que em van donar des del primer dia per poder practicar la meva passió el Tennis en Cadira ".





FRANCESC TUR BLANCH





@ paralimpicos.es





El barceloní Francesc Tur Blanch és un veterà de l'elit del tennis en cadira de rodes. Ha estat campió d'Espanya en nombroses ocasions i ha participat en quatre Jocs Paralímpics fins a la data.







El seu millor resultat va tenir lloc a Pequín 2008, on va arribar fins als quarts de final en el torneig de dobles. A nivell internacional, ha guanyat diversos tornejos. Entre ells, destaquen el Rollimania Steyr Open de 2007, l'Open d'Israel de 2010 i l'Open Internacional Ergosaude de La Corunya en 2012.





Francesc també ha guanyat cinc campionats d'Espanya a nivell individual - 2003, 2006, 2007, 2010, 2011 - i un de dobles a 2016. Així mateix, ha aconseguit cinc Màsters nacionals entre 2005 i 2011. Francesc Tur Blanch va arribar a estar entre els vint millors tennistes en la classificació de la Federació Internacional de Tennis (ITF) i entre els trenta millors en dobles.







A més cal dir que va començar a competir amb cadira de rodes el 2001 i és membre de l'Acadèmia Sánchez-Casal i és jugador de la Selecció Espanyola de Tennis amb Cadira de Rodes des de l'any 2002. En la classificació de l'ITF, va ocupar la posició 19 en individual (2010) i la 24 en dobles (2006).





CONSULTA EL CALENDARI DE TROBADES DE TENNIS EN CADIRA DE RODA