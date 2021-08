Com protegir-se durant l'onada de calor per evitar morts o insolacions?

El Consell General d'Infermeria (CGE) ha donat les pautes per prevenir problemes derivats de les altes temperatures, evitant morts i cops de calor.





Espanya s'enfronta a partir d'avui a una de les majors onades de calor de l'any, en què moltes zones de país arribaran temperatures extremes de més de 45º, tal com han anunciat des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Previsiblement durarà fins dilluns que ve, 16 d'agost.





Els infermers, seguint amb la seva campanya d'educació per a la salut als ciutadans, han elaborat una infografia i un vídeo animat amb les principals recomanacions a seguir per prevenir possibles problemes de salut, però també per saber com reconèixer i com actuar en cas de patir un cop de calor o un esgotament per calor.





"El primer que hem de tenir clar és que per evitar problemes com a conseqüència de les temperatures extremes també hem de prendre mesures de precaució. Si a l'hivern ens abriguem i tanquem portes i finestres al fred, a l'estiu hem d'actuar igual i utilitzar roba lleugera, còmoda i transpirable, així com calçat lleuger, usar barret o gorra i ulleres de sol, a més de protecció solar, i a casa baixar les persianes i tancar les finestres a la calor ", destaca el seu president, Florentino Pérez Raya.





Altres de les mesures recomanades són evitar l'exposició a el sol a les hores centrals del dia (de les 12 a les 17 hores), reduir l'activitat física i l'esport en l'exterior en aquests moments, romandre el major temps possible en llocs frescos o l'ombra, evitant exposicions prologades i migdiades a el sol.





També resulta fonamental beure aigua freqüentment, si no hi ha una restricció hídrica per altres motius o patologies, fins i tot sense set, fins a arribar a el litre i mig o dos litres a el dia entre aigua, sucs i begudes isotòniques, evitant les begudes amb cafeïna, alcohol o ensucrades que afavoreixen la pèrdua de líquid corporal.





"Entre les coses que cal evitar estaria, sobretot, romandre dins d'un vehicle estacionat i tancat a el sol, ja que la temperatura interior ascendeix ràpidament, així com el utilitzar aparells que produeixin calor, com el forn, la torradora o l'assecador que fan que augmenti la temperatura ambiental ", subratlla Pérez Raya.





A més, tal com assenyala Guadalupe Fontán, infermera de l'Institut d'Investigació de el Consell General d'Infermeria, "la calor no afecta totes les persones per igual". "Hem de tenir especial vigilància de la gent gran, sobretot si viuen soles o són dependents, les persones malaltes o medicades, aquelles que tenen les seves facultats mentals disminuïdes o amb sobrepès, així com els menors de 4 anys i els treballadors a l'aire lliure" , afegeix al respecte.





PROBLEMES





Les altes temperatures poden provocar tant el cop de calor, que es produeix per l'augment de la temperatura corporal per una exposició prologada a el sol o per realitzar activitat física en ambients calorosos o amb poca ventilació; com l'esgotament per calor, que succeeix quan després de diversos dies de calor, amb la sudoració excessiva es redueixen els fluids corporals i les sals minerals.





"En el cop de calor hem d'estar atents als símptomes, ja que en cas de produir-se, sense ajuda sanitària urgent, pot ser fatal. En cas de notar sequedat, pell vermella, pols ràpid, dolor intens de cap, marejos, confusió, debilitat muscular o rampes, nàusees, vòmits i pèrdua de consciència cal avisar als serveis d'urgències com més aviat millor ", destaca Fontán.





Així, mentre s'espera l'ajuda caldria refredar el cos, treure-li la roba, posar-lo en una habitació fosca amb draps d'aigua freda sobre el cos o que es doni un bany o dutxa freda, ventar-li i que begui aigua fresca a poc a poc si està conscient.





En l'esgotament per calor els símptomes serien debilitat, fatiga, marejos, nàusees o desmai. "En aquest cas el millor és descansar en un lloc fresc, en una habitació fosca i hidratar amb sucs i begudes diluïdes en aigua. No obstant això, si els símptomes empitjoren o perduren en el temps és convenient consultar amb el nostre professional sanitari de referència", conclou l'experta.