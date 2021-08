El Pirineu de Lleida estarà aquest dijous en risc extrem per calor, amb temperatures que superaran els 40ºC

Gran part del territori espanyol arribarà o superarà els 40ºC al llarg de la jornada d'aquest dijous, tot i que els termòmetres patiran especialment al Pirineu de Lleida i la Ribera d'Ebre a Saragossa, on les autoritats han activat les alertes de "risc extrem "(avisos de color vermell) per altes temperatures.





En concret, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) pronostica que aquestes zones registrin temperatures màximes de fins a 43 º C. La zona que les envolta, a més, estaran en situació de "risc important", com els Pirineus d'Osca i barceloní, l'altiplà de Barcelona, el baix Aragó de Terol, la Ibèrica Saragossana, les riberes de l'Ebre navarresa i La Rioja, així com el centre de Navarra i Osca.





@ep





En aquesta mateixa situació es trobaran aquest dijous el sud de Salamanca i Àvila, la vall del Tajo, la vega del Guadiana i l'Alcarria de Guadalajara, a més de les campinyes sevillanes i cordovesa, la vall de Guadalquivir de Jaén, Bruna i Comtat, Cazorla i Segura, Guadix i Basa, la conca del Genil i l'interior de Mallorca.





També s'ha activat el risc groc en la resta de país, a excepció de nord-oest de la Península (tot Galícia, Astúries, País Basc, gran part de Cantàbria, al nord-oest de Navarra), la costa d'Andalusia, Múrcia, Castelló i València , Ceuta, Melilla i el sud de les Balears.





Aquest dijous, a l'àrea mediterrània, a causa d'una entrada d'aire subtropical, s'esperen intervals de núvols mitjans i alts, amb pols en suspensió, així com nuvolositat d'evolució, que també es desenvoluparà en altres zones d'Andalusia, la Meseta i nord-est peninsular.





Hi ha possibilitat de ruixats o tempestes, en general febles i aïllats, a l'interior del terç oriental i de el nord-est, més probables a Pirineus, Navarra, sud de sistema Ibèric i altres zones de muntanya. Podran ser més intensos en l'entorn de Navarra i Pirineu d'Osca.





A la resta de la Península el cel estarà poc ennuvolat, tret d'alguns intervals ennuvolats a Galícia i Cantàbric, sense descartar alguna pluja aïllada al nord de Galícia i Cantàbric occidental. A Ceuta i Melilla, intervals ennuvolats amb predomini de núvols baixos. A les Canàries, ennuvolat o amb intervals, amb baixa probabilitat d'alguna precipitació feble aïllada a les illes de major relleu.





Les temperatures tendiran a pujar en gran part de l'est i sud peninsulars i Balears. Podran sobrepassar els 36-38ºC en gran part de l'interior peninsular i de Mallorca, així com els 40-42ºC a les valls del vessant atlàntic sud i vall de l'Ebre.





Els vents seran alisis a Canàries. Tindran un predomini de les components nord a Galícia i Cantàbric, de la component est a l'àrea mediterrània sud i, en hores centrals, i del sud-oest en el vessant atlàntic. Seran una mica més intensos en litorals i amb ratxes fortes en àrees de tempesta.