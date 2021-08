L'OMS llança un assaig amb tres nous fàrmacs per combatre el Covid-19 en pacients hospitalitzats

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha anunciat que provarà tres nous fàrmacs (artesunat, imatinib i infliximab) contra la Covid-19 en pacients hospitalitzats com a part de la següent fase del seu assaig 'Solidarity: Solidarity PLUS'.





Aquestes teràpies van ser seleccionades per un grup d'experts independents pel seu potencial per reduir el risc de mort en pacients hospitalitzats per Covid-19. Ja s'utilitzen per a altres indicacions: el artesunat s'usa per a la malària greu, l'imatinib per a certs càncers i l'infliximab per a malalties de sistema immunitari com la malaltia de Crohn i l'artritis reumatoide.





"Trobar teràpies més eficaces i accessibles per als pacients de Covid-19 segueix sent una necessitat crítica, i l'OMS s'enorgulleix de liderar aquest esforç mundial", ha dit el director general de l'OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. "M'agradaria donar les gràcies als governs participants, les empreses farmacèutiques, els hospitals, els metges i els pacients, que s'han unit per fer això en veritable solidaritat mundial", ha expressat. En aquest sentit, Tedros ha posat en relleu que aquests medicaments han estat donats per a l'assaig pels seus fabricants (IPCH en el cas de artesunat; Novartis al d'imatinib i Johnson and Johnson en el cas de l'infliximab).





L'assaig 'Solidarity PLUS' és una plataforma que representa la major col·laboració mundial entre els Estats Membres de l'OMS. Hi participen milers d'investigadors en més de 600 hospitals de 52 països, 16 països més que en la primera fase de l'assaig. Això permet que l'assaig avaluï múltiples tractaments al mateix temps utilitzant un únic protocol, reclutant milers de pacients per generar estimacions sòlides sobre l'efecte que un medicament pot tenir en la mortalitat, fins i tot efectes moderats. També permet afegir nous tractaments i eliminar els que no són eficaces al llarg de l'assaig.





Un del primers països que registra pacients dins d'aquest assaig és Finlàndia, la ministra d'Afers Socials i Salut, Hanna Sarkkinen, ha comentat durant la roda de premsa de l'OMS d'aquest dimecres que es tracta d'un assaig "fonamental" per la seva magnitud, tot i que ha matisat que un aspecte important de la mateixa a tenir en compte és que "els hospitals, els metges i els pacients han de participar sense que això creï una càrrega de treball addicional".





Per la seva banda, la mèdica i epidemiòloga de l'OMS, Ana María Hainaut, ha comentat que, tot i que encara no se sap si els fàrmacs són eficaços per a les variants emergents, de moment no hi ha cap dada que indiqui que no ho són. "Per això 'Solidarity PLUS' és tan important, perquè hi ha massa variants, i aquestes poden aparèixer en qualsevol lloc de món, per tant, cobrir tantes regions de la planeta ens permetrà conèixer aquesta dada com més aviat millor", ha afegit la investigadora de la OMS Casa Pierre Preziosi, en al·lusió als 52 països participants en l'estudi.





Anteriorment, l'assaig va avaluar quatre fàrmacs. Els resultats van mostrar que el remdesivir, la hidroxicloroquina, el lopinavir i l'interferó tenien poc o cap efecte en els pacients hospitalitzats amb Covid-19. Mitjançant l'assaig 'Solidarity PLUS', els investigadors de tot el món tenen l'oportunitat d'utilitzar els seus coneixements i recursos per contribuir a la investigació mundial sobre la Covid-19.





SOBRE ELS MEDICAMENTS





El artesunat, produït per IPCH, s'utilitza per tractar la malària. En l'assaig, s'administrarà per via intravenosa durant 7 dies, utilitzant la dosi estàndard recomanada per al tractament de la malària greu. Es tracta d'un derivat de l'artemisinina, un fàrmac antipalúdic extret de l'herba 'Artemisia annua'. La artemisinina i els seus derivats s'han utilitzat àmpliament en el tractament de la malària i altres malalties parasitàries durant més de 30 anys, i es consideren molt segurs. El Grup Assessor Terapèutic Covid-19 de l'OMS va recomanar avaluar les propietats antiinflamatòries de l'artesunat.





D'altra banda, l'imatinib, produït per Novartis, s'utilitza per tractar certs tipus de càncer. En l'assaig de l'OMS s'administrarà per via oral, un cop al dia, durant 14 dies. La dosi utilitzada és la dosi estàndard de manteniment, que se situa a l'extrem inferior de la dosi que s'administra als pacients amb neoplàsies hematològiques més temps encara.





L'imatinib és un inhibidor de la tirosina quinasa de molècula petita, formulat com a fàrmac quimioteràpic oral utilitzat per a tractar certs tipus de càncer. Les dades experimentals i les primeres dades clínics suggereixen que l'imatinib reverteix la fugida capil·lar pulmonar. En aquest sentit, un assaig clínic aleatori realitzat als Països Baixos va informar que l'imatinib podria conferir un benefici clínic en els pacients hospitalitzats de Covid-19, en absència de problemes de seguretat.





Finalment, l'infliximab, produït per Johnson and Johnson, s'utilitza per tractar malalties del sistema immunitari. En l'assaig, s'administrarà per via intravenosa en una dosi única. La dosi utilitzada és la dosi estàndard que s'administra als pacients amb la malaltia de Crohn durant períodes prolongats.





Infliximab és un inhibidor del TNF alfa, un anticòs monoclonal quimèric que reconeix el TNF alfa humà. Els biològics anti-TNF han estat aprovats per al tractament de certes afeccions inflamatòries autoimmunes durant més de 20 anys, demostrant una eficàcia i seguretat favorables a la restricció de la inflamació d'ampli espectre, fins i tot en poblacions d'edat avançada que són les més vulnerables clínicament a Covid-19.