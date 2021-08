Vinculen la vacuna de Pfizer amb casos rars d'infecció ocular

La vacuna contra el coronavirus de Pfizer pot estar relacionada amb una forma d'inflamació ocular anomenada uveïtis, segons un estudi israelià multicèntric dirigit pel professor Zohar Habot-Wilner de el Centre Mèdic Sourasky de Tel Aviv.





La investigació es va dur a terme a Rambam Health Care Campus, Galilee Medical Center, Shaare Zedek Medical Center, Sheba Medical Center a Tel Hashomer, Kaplan Medical Center i Sourasky. Va ser acceptat per a la seva publicació per la revista d'oftalmologia Retina revisada per parells.





Ulls - Unsplash





Habot-Wilner, cap de Servei de Uveítis de l'hospital, va descobrir que 21 persones que havien rebut dues injeccions de la vacuna Pfizer van desenvolupar uveïtis entre un i 14 dies després de rebre la seva primera injecció o entre un dia i un mes després. el segon.





Vint-persones van desenvolupar uveïtis anterior i dues van desenvolupar la síndrome de el punt blanc evanescent múltiple (MEWDS).





"Tots els pacients de l'estudi van complir amb els criteris de l'Organització Mundial de la Salut i Naranjo que vinculen l'inici de la uveïtis amb la vacunació", va dir Habot-Wilner. "Aquest període de temps és consistent amb altres informes d'uveïtis després de diverses vacunes".





Va dir que els pacients que tenien altres malalties sistèmiques que podrien haver estat relacionades amb la uveïtis estaven sota control abans de la vacunació. A més, cap dels pacients va tenir canvis en els seus tractaments sistèmics durant al menys sis mesos abans de rebre les injeccions.





Vuit dels pacients tenien antecedents d'uveïtis, però no menys d'un a 15 anys abans.





Específicament, la majoria dels casos van ser lleus, només tres van ser greus, i tots els casos d'uveïtis anterior van poder tractar-se amb corticosteroides tòpics i gotes per als ulls per la dilatació de la pupil·la. Els casos de MEWDS, segons es van acceptar, no es van abordar.





"Només un cas va empitjorar després de rebre la segona dosi", segons Habot-Wilner, però va dir que amb el tractament adequat la malaltia també es va resoldre per aquest individu.





"Un examen a la fi de el període de seguiment va trobar que en tots els ulls l'agudesa visual va millorar i la malaltia es va resoldre completament", va dir.





"La conclusió és que recomano vacunar a les persones amb o sense antecedents d'uveïtis", va emfatitzar Habot-Wilner. Però va dir que si les persones experimenten un atac d'uveïtis després de rebre la vacuna, s'han de sotmetre a un bon examen ocular i rebre un tractament adequat. I, si la uveïtis ocorre després de la primera dosi, encara han de rebre la segona.





Habot-Wilner va emfatitzar que desenvolupar uveïtis per vacunació en general és "bastant estrany", però que la inflamació ocular s'ha associat amb altres vacunes.





"És molt poc comú, però si sent que alguna cosa va malament amb els seus ulls, si té dolor, enrogiment o deteriorament de la vista", va dir, "vagi a visitar el seu oculista".