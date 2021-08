VÍDEO: Javier Nart abandona 'Todo es mentira' després d'un fort enfrontament amb Marta Flich

Javier Nart, eurodiputat al Parlament Europeu i col·laborador habitual de 'Todo es Mentira', ha abandonat el programa després de protagonitzar un tens enfrontament amb Marta Flich.





Enmig d'un debat sobre la violència masclista, Nart ha comparat un intent d'atracament que va patir a Brussel·les amb una agressió sexual. Aquestes declaracions han molestat molt a la presentadora, Marta Flich: "Això no és un atracament. A tu no et atraquen per ser home, a nosaltres si ens assetgen per ser dones", li ha dit al col·laborador.









A Nart no li ha agradat la reacció de la presentadora, pel que ha començat a queixar-se que no se li estava permetent parlar i afirmant, irònicament, que no es pot posar "un guàrdia civil cada 500 metres" per protegir les dones .





Llavors quan Flich ha esclatat. "És que ja està bé! ¡Es crea un fals debat i una equidistància que no és correcta! No, Javier, t'equivoques. No t'ho permetré!", Ha exclamat.





Javier Nart en Tot és Mentida aquest dimecres





"Durant la pausa publicitària Javier Nart ha decidit anar-se'n. Per descomptat, tot el nostre respecte, però des d'aquest programa no permetrem una equidistància entre que et robin la cartera i et assassinin per ser dona. No es pot negar la violència masclista", ha tancat la presentadora.