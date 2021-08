Els 42 equips de futbol professionals decideixen aquest dijous si volen els diners del CVC

@EP





Aquest dijous els 42 equips de futbol professionals de Primera i Segona Divisió votaran si accepten o no els 2.667.000 d'euros que el fons CVC vol injectar-los a un termini de 40 anys a canvi de cedir-los part dels drets audiovisuals del club durant mig segle.





Per a això es reuniran en una assemblea que ha convocat La lliga, de la qual estan en contra FC Barcelona i Reial Madrid. Tant és així que Florentino Pérez ha informat que demandarà a Tebas i al CVC per l'acord i que sol·licitarà també que s'inhabiliti la decisió que surti de l'assemblea.





La RFEF, per la seva banda, no pot votar a l'assemblea però aquest dimecres la va qualificar de "totalment il·legal" perquè "grava intensament els drets dels clubs i SAD per als propers cinquanta anys a canvi d'una quantitat de diners poc significativa". A més, va dir que aquest préstec fomentarà la "desigualtat" i provocarà "nombrosos litigis derivats de l'acord".