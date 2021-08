El preu de la llum es desboca aquest dijous al seu quart rècord consecutiu

@EP



El preu mitjà de la llum en el mercat majorista tornarà a tocar aquest dijous nous màxims històrics per quart dia consecutiu, amb un preu mitjà de 115,83 euros el megawatt hora (MWh), superant així el rècord aconseguit aquest dimecres de 114 euros.





Des de dilluns vénen registrant dia rere dia rècords històrics en el preu de la llum, coincidint ara amb l'onada de calor que, des d'aquest dimecres i fins a la setmana que ve, passarà pel país, amb algunes de les temperatures més altes mai registrades a Espanya.





Aquest context de canvi climàtic també és un dels principals causants de la contínua pujada dels preus energètics, ja que respon als drets d'emissió de diòxid de carboni (CO2), que busquen la transició cap a un model d'energia renovable.





L'any passat per aquestes dates, el preu mitjà era de 40 euros, de manera que l'alça és del 190%, és a dir, el preu d'aquest dimecres gairebé triplicarà el registrat fa exactament un any, segons dades de OMIE recollides per Europa Press .





El 'pool' elèctric registrarà per a aquest dijous 12 d'agost un preu mitjà de 115,83 euros / MWh, superant tots els nivells de juliol i fins i tot els pics d'aquesta arrencada d'agost, mes que ha marcat set màxims històrics.





El preu estarà en tot moment per sobre dels 100 euros / MWh, marcant el seu màxim diari des de les 20.00 hores fins a les 21.00 hores (130 euros / MWh). El mínim es donarà entre les 04.00 i les 05.00 (105,51 euros).





AL JULIOL, UN ENCARIMENT EL REBUT DEL 36%



El rebut de la llum d'un usuari mitjà s'ha encarit un 36,2% al juliol respecte al mateix mes de l'any passat, situant-se en els 85,34 euros, segons dades de Facua-Consumidors en Acció.





La baixada de l'IVA al 10% fins al desembre mentre el preu mitjà del megawatt hora estigui per sobre dels 45 euros amorteix la pujada en 8,54 euros. Si se seguís aplicant el 21%, el rebut hauria batut tots els rècords, arribat als 93,88 euros, segons els càlculs de l'associació.