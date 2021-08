Moren dos joves atropellats per un tren al lloc en què va ser atropellat el seu germà dies abans

Pixabay





Dos nois van perdre la vida el 3 d'agost a Carolina del Nord al ser atropellats per un tren quan li rendien homenatge al seu germà, que havia estat atropellat per un altre una setmana abans.





El primer dels germans, de 27 anys, conduïa una furgoneta i va ser envestit per un tren quan creuava les vies. Una setmana més tard, els seus dos germans de 20 i 29 anys van decidir retre-li homenatge i van acudir a posar espelmes al lloc de l'accident. El problema és que van decidir anar a les vies del tren de matinada i beguts, cosa que els investigadors consideren clau en el succés.





"Havien estat homenatjant al seu germà una setmana després de la seva mort i estaven duent a terme una cerimònia al lloc on va ser atropellat", va explicar el sergent Adam Jones. De fet hi ha un vídeo que ho confirma: es trobaven encenent espelmes quan un ferrocarril se'ls va emportar per davant, provocant que tots dos morissin a l'acte.





Tant les barreres de seguretat com els senyals acústics funcionaven de forma correcta. Per aquesta raó, els investigadors creuen que l'acohol va poder ser "factor determinant" en el fatal desenllaç.