Quins són els secrets de les medalles dels Jocs Paralímpics de Tòquio 2020?

Captura vídeo @ Tokyo2020





Les medalles dels Jocs Paralímpics de Tòquio 2020 amaguen moltes curiositats que revelarem a continuació. Han estat dissenyades per Sakiko Matsumoto, dissenyadora gràfica graduada al Departament de Belles Arts de la Universitat d'Art Tama, i estan inspirades en els ventalls japonesos tradicionals.





Així, aquestes medalles representen la frescor que generen els Jocs i també una experiència compartida que connecta la ment de les persones amb el cor. El kaname és el que uneix totes les parts del ventall i en les medalles representa a tots els esportistes.





A més, en aquest ventall de la medalla es poden veure motius florals, que representen els espais naturals que el Japó té repartits per les seves ciutats.





D'altra banda, has de saber que aquestes medalles estaran fetes, per primera vegada en la història, amb materials reciclats que s'han recollit prèviament al país nipó.





Una altra de les curiositats d'aquestes medalles és que, per decisió del Comitè Paralímpic Internacional (ICP), estan pensades també per a les persones amb discapacitat visual: estan gravades en braille i tenen unes esquerdes al costat per diferenciar or, plata i bronze. Les primeres tenen una esquerda, les segones dues i les terceres tres.