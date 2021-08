Vilalta acusa Junts de "debilitar la part catalana" de la taula de diàleg entre Govern i Generalitat

@EP





La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha acusat Junts de "debilitar la part catalana" de la taula de diàleg entre Govern i Generalitat al qüestionar aquest òrgan, i ha assegurat que no entén algunes declaracions de dirigents de Junts, que fan mossa en una de les eines per desencallar el conflicte català que, segons ella, ha constat molt aconseguir.





"Carregar-se un instrument que ens pot ser útil per al camí a la independència, per no sabem quins motius, creiem que és fer-nos un flac favor al projecte independentista", ha afirmat la portaveu republicana en una entrevista d'Europa Press, i ha demanat aprofitar la taula de diàleg, que se celebrarà previsiblement la tercera setmana de setembre.





Considera que aquestes declaracions contràries a la taula de diàleg "li fan un regal al PSOE, perquè deixen de pressionar-lo", i ha apostat per anar a negociar amb el Govern central el màxim de preparats i el més forts possible.





Ha explicat que la delegació catalana que assistirà a la taula de diàleg es decidiran en els pròxims dies de forma consensuada entre el Govern, les formacions que li donen suport --ERC i Junts--, i que "fins i tot pot ser consensuada amb la CUP , que forma part d'aquesta majoria independentista", però ha descartat que algú de la formació anticapitalista assisteixi a la cita.





Per Vilalta, la delegació catalana ha de representar el 80% de la ciutadania que, segons ella, està a favor d'un referèndum, i ha destacat que per a això és important el pacte per l'autodeterminació i l'amnistia en el qual estan treballant i "que simbolitzi i evidenciï que no només hi ha un Govern format per dos partits, sinó que hi ha una àmplia majoria d'acord amb que es pugui votar en un referèndum acordat ".





Ha concretat que estan treballant de manera "molt discreta" perquè aquest pacte sigui el més ampli possible i que pugui aglutinar el màxim d'agents econòmics, socials, culturals, institucionals i territorials de Catalunya, i que representi a aquest 80% que va més enllà de l'independentisme.





EL PSC, EN QUÈ COSTAT ESTÀ?



Vilalta ha demanat al PSC que triï a quin costat de la taula vol estar: "O a la banda de la Generalitat, que és el que potser hauria de fer, representant i defensant aquest 80% de gent que vol votar, entre ells votants també de PSC, o escollir estar a l'altre costat", després del que ha criticat que el Govern central s'hagi oposat fins ara a votar un referèndum.





La republicana ha recomanat als socialistes que "escoltin els seus votants" i no intentin jugar a estar a banda i banda de la taula, en al·lusió a l'exigència de PSC de convocar la taula de partits catalans aprovada pel Parlament prèvia a la taula de diàleg amb el Govern per consensuar la posició de la part catalana i que ERC rebutja.





També ha acusat l'executiu de Pedro Sánchez de no exposar la seva proposta per solucionar el conflicte català, i ha rebutjat cedir en els seus arguments fins a conèixer aquesta proposta: "Abans de veure si s'ha de cedir o no s'ha de cedir o quin és el possible punt d'acord, és que no sabem encara quina és la proposta de l'Estat. Que vinguin i que la facin, i posem-nos a negociar en aquesta taula".





Vilalta ha dit que s'ha d'acabar de negociar l'agenda de la reunió de setembre, i ha sostingut que haurà d'haver una ratificació dels punts d'acord, com que és una taula de negociació el conflicte i no per parlar sobre competències, perquè "a vegades alguns ministres de Govern quan poden s'escapoleixen i s'intenten escapar dels compromisos subscrits", ha retret.