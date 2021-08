Els Bombers es despleguen per Collserola davant l'elevat risc d'incendi

@EP





L'Ajuntament de Barcelona ha activat el Pla d'Actuació Municipal per alt risc d'incendis forestals en Fase d'Alerta, motiu pel qual els Bombers de la Generalitat s'han desplegat per les 1.800 hectàrees del Parc de Collserola, així com per altres sis parcs de la ciutat.





A més, es demana màxima col·laboració ciutadana i es recorda que des del 15 de març està prohibit fer qualsevol tipus d'activitat que pugui generar espurnes a menys de 500 metres de la massa forestal.