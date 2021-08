Detingudes 71 persones com a membres d'una xarxa de narcotraficants que operava entre Espanya i Suècia

@EP





La Policia Nacional ha detingut, en una operació conjunta amb la Guàrdia Civil i la NOA Sueca, a 71 persones que formaven part d'una àmplia xarxa de narcotraficants que operava entre Espanya i Suècia.





Els delinqüents feien ús d'una empresa de mudances sueca amb seu a Màlaga i Alacant per portar la droga des d'Espanya fins a Suècia i l'ocultaven entre els ports legals de la empresa.





Va ser a Madrid on es va detenir un dels criminals més perillosos, catalogat per la EUROPOL com a "objectiu d'alt valor" donada la seva presumpta implicació en en diversos delictes de conspiració per l'homicidi, tràfic de drogues, extorsió i segrest.





En total, s'han intervingut 1.700 quilos d'haixix, 500 quilos de marihuana, 55.000 unitats d'un medicament opiaci que serveix per substituir l'heroïna, 5 quilos de cocaïna, 23 quilos d'amfetamina, un fusell, dos subfusells, vuit armes cotes, una granada de mà, cinc pistoles d'aire comprimit i 400 cartutxos.





A més, també se'ls han requisat 592.000 euros en metàl·lic, 1.850.000 d'euros que estaven en comptes bancaris i 150.000 euros en bitcoins. D'altra banda, s'han bloquejat immobles el valor ascendia als 14 milions d'euros.