Foment demana al Govern central "mesures efectives" per disminuir el preu de l'electricitat

Foment del Treball ha demanat aquest dijous al Govern espanyol que prengui "mesures efectives" per baixar el preu de l'electricitat enfront de l'augment de la tarifa que, segons la patronal, penalitza la competitivitat de l'economia perjudica les famílies.







Segons expliquen en un comunicat, "la mesura de reduccióm de l'IVA del 21 al 10% no ha compensat l'increment continuat de la tarifa elèctrica a Espanya durant l'últim semestre". Per això, expressen que des de Foment de Treball consideren "que encara hi ha marge de reducció per a equiparar fiscalment als països del nostre entorn, i especialment amb França, que és del 5%".





En aquesta línia, Foment proposa que per obtenir una rebaixa efectiva de l'electricitat "cal una reforma en profunditat del mercat elèctric i una nova fiscalitat de l'energia".





Així, ha instat a establir un sistema diferenciat de preus per a cada tecnologia de producció en sintonia amb altres països europeus i amb les autoritats comunitàries, i que els pressupostos generals de l'Estat assumeixin el cost associat a el règim retribuït específic de renovables, cogeneració i residus ( Recore).





Així mateix, ha sol·licitat una reforma "en profunditat" de la fiscalitat de l'energia, començant per la reducció de l'IVA al 10% --baixant-lo temporalment al 5% - i l'eliminació permanent de l'impost especial sobre l'electricitat.





En aquest sentit, Foment vol que s'estableixi una estratègia energètica industrial que permeti a empreses i a la indústria productiva "avançar cap als objectius de descarbonització i de neutralitat climàtica" mantenint la competitivitat i l'ocupació.