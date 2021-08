El 80% de samarretes que venia el Barça eren de Messi: el club podria deixar de guanyar 30 milions

@EP





El FC Barcelona ven des del 16 de juny les samarretes de la temporada que arrenca aquest divendres: la 2021/22. I, com estava acordat amb Leo Messi que aquest seguís al club, es venien samarretes amb el seu nom i el 10 a l'esquena.





No obstant això, des que es va anunciar que el davanter argentí abandonava les files del conjunt blaugrana i se n'anava al PSG, el Barça ha hagut de retirar de la botiga les samarretes amb el nom i número de Messi.





Des del club han informat que la quantitat de samarretes retirades són poques, ja que la majoria vénen sense personalitzar i s'estampen en el moment de la compra. El que no és tan insignificant és el nombre de samarretes que el FC Barcelona podria deixar de vendre: fins ara, 8 de cada 10 de les que es venien portaven el nom de l'argentí, el que generava entre 20 i 30 milions d'euros a l'any per al club.





Per no perdre tal quantitat de diners, el Barça vol potenciar la imatge de Depay. El seu objectiu és aconseguir que el nou davanter vengui 5 de cada 10 samarretes i, per tant, les vendes només es redueixin un 30% a curt termini.