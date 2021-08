Violen en grup a una nena d'11 anys i la maten tirant-la per un penyal

Pixabay





Una nena indígena de tan sols 11 anys ha estat assassinada al Brasil per un grup format per tres adolescents i dos adults que primer la van violar i després la van llançar per un penyal. Entre els agressors es trobava l'oncle de la menor, van informar fonts oficials.





Els fets van passar el diumenge en una zona rural de Dourados, prop de la frontera amb Paraguai i Bolívia. Segons la Policia Civil de Mato Grosso do Sol, estat a què pertany el municipi de Dourados, els cinc acusats són indígenes de la mateixa comunitat que la nena.





Pel que sembla, tots ells van confessar haver comès el crim i van afegir que, a més del que ja hem nomenat, van obligar la menor a beure alcohol. Segons l'oncle de la nena, ell va arribar al lloc quan els altres homes ja abusaven de la seva neboda i ho va fer a l'escoltar els crits de la petita. Però, en lloc d'ajudar-la, es va unir a la violació grupal.





Després de la violació van tirar a la menor per un penyal d'uns 20 metres d'altitud, segons diuen perquè la nena va recuperar la consciència (l'havia perdut prèviament) i els va amenaçar amb delatar-los.





Segons explica el comissari, els cinc detinguts seran acusats de delictes d'homicidi doblement qualificat per feminicidi i també per l'intent d'ocultar un altre crim i per violació.