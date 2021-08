Mercadona dóna més de 6.000 quilos de cigrons cuinats a Creu Roja de Catalunya

@EP





Mercadona ha donat més de 6.000 quilos de cigrons cuinats -10.640 tarros-- a Creu Roja de Catalunya aquest dijous, han informat en un comunicat conjunt.





La cadena de supermercats ha explicat que entre l'1 de gener i el 31 de juliol ha lliurat més de 3.000 tones de productes de primera necessitat --superant la xifra total de l'any 2020, que duplicava les de l'any passat-- a les 156 entitats socials catalanes i organitzacions benèfiques amb les que ha afirmat col·laborar diariamiente: 98 a les comarques de Barcelona, 27 a Tarragona, 22 a Girona i 9 a Lleida.





El president de Creu Roja Catalunya, Josep Quitet, ha agraït la participació de Mercadona en la lluita per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques als col·lectius més afectats per la pandèmia: "El suport que Creu Roja ha prestat a més de 540.000 persones durant aquesta crisi ha pogut efectuar-se gràcies al compromís social d'empreses com Mercadona".