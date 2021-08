184 municipis de la província de Barcelona tenen restriccions de mobilitat per l'onada de calor

@EP





La Generalitat ha restringit la circulació motoritzada en el medi natural de 184 municipis de la província de Barcelona, excepte per a residents i activitats que per la seva naturalesa siguin inajornables, davant l'onada de calor i el greu risc d'incendi per la situació meteorològica que afecta Catalunya, fins dilluns que ve.





Aquestes restriccions afecten especialment al conjunt d'espais de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona: Parc Natural de la Serra de Collserola, Parc Natural de Sant Llorenç del Munt il'Obac, Parc Natural de Montseny, Parc del Montnegre i el corredor, Parc de la Serralada Litoral, Parc de la Serralada de Marina, Parc de Garraf, Parc d'Olèrdola, Parc del Foix i l'Espai Natural de les Guileries-Savassona, ha explicat la corporació aquest dijous en un comunicat.





Així mateix, en el marc de l'activació de la fase d'emergència de el Pla de protecció civil de Catalunya (Procicat) ampliat a el Nivell 3 de el Pla Alfa en aquests municipis, en el conjunt de parcs també estan tancades totes les zones d'aparcament, oci i camins que transcorren pel seu interior.