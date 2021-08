Ganga a Barcelona: lloga un àtic de 25 m2 ple de ronya a la Barceloneta per només 540 euros

A CatalunyaPress seguim amb la recerca de pisos a Barcelona ideals per tenir una depressió quan entris a viure. Aquest dijous us portem un exemple de domicili perfecte per a tots aquells que vulguin viure envoltats de ronya i amb un ambient que recordi a un narcopis dedicat al consum de crack.





Per només 540 euros podràs pagar un pis de 25 metres quadrats amb un saló que enamoraria a qualsevol toxicòman:









La cuina, com podeu veure, està totalment equipada amb un safareig de mans màgic - surts amb les mans més brutes després de rentar-te-les aquí- i un taulell que sembla fer homenatge a la biodiversitat, amb tota mena de bacteris.





Si busqueu un fogó per cuinar, ho sentim, no existeix. Toca comprar-se un càmping gas.









I no ens podem oblidar del bany. Aquí els amos s'han solidaritzat amb els joves, que porten un temps sense poder trepitjar les pistes de ball, i han recreat un ambient que et traslladi al lavabo d'un after.













L'oferta d'aquest pis es pot trobar a Idealista . El propietari ho descriu com un apartament "petit però bufó" - sense comentaris- i amb vistes al port. Perquè sí, la localització és l'única cosa positiva que es pot ressaltar al llogar un domicili així.





Si busques un apartament temàtic on el 'leitmotiv' sigui la brutícia, no podràs deixar escapar aquesta oferta. Tornem pròximament amb més gangues.