Els Mossos rescaten un eriçó a una carretera de l'Alt Urgell

Els Mossos d'Esquadra, a part de combatre la delinqüència, també dediquen el seu temps a altres activitats que, tot i que semblen menors, són molt necessàries.





El cos policial ha informat aquest dijous, a través d'un tuit recollit per CatalunyaPress, que han rescatat un eriçó d'una carretera de l'Alt Urgell. Es tracta d'una espècie autòctona protegida, i l'han retornat al seu hàbitat "per la seva pròpia seguretat i per evitar possibles accidents", expliquen els Mossos al tuit.