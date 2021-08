Predir si un confinament serà eficaç per frenar epidèmies és possible si es monitora el diòxid de nitrogen

@ Eduardo Parra / Europa Press





Els científics Josep Peñuelas i Jordi Sardans han participat en un estudi que ha permès crear un model que permet predir, a través de dades satelitales de contaminació per diòxid de nitrogen, si un confinament serà o no eficaç per frenar epidèmies o pandèmies similars a la del Covid-19.





El model desenvolupat en aquesta investigació prediu com s'acceleren els contagis quan s'acaba un confinament. Per això, aquesta informació fa possible optimitzar el temps i la intensitat de la implementació d'intervencions no farmacèutiques. Al seu torn, també serveix per millorar l'eficàcia de control del Covid-19 i d'altres pandèmies similars que es puguin produir.





¿EN QUÈ CONSISTEIX EL TREBALL?







Per a la investigació, els experts han fet servir tècniques d'aprenentatge automàtic que fan possible seguir la manera en què disminueix l'activitat econòmica gràcies a monitoritzar en temps pràcticament real els nivells de diòxid de nitrogen que hi ha a l'atmosfera.





Per aconseguir-ho han comparat els nivells de diòxid de nitrogen que els satèl·lits han detectat en l'atmosfera durant les setmanes del confinament de març de 2020 amb les mateixes àrees però en els anys anteriors, des de 2016.





La investigació cobreix un total de 211 àrees geogràfiques de la Xina, Estats Units, Europa, Àsia, Est, Àfrica i Amèrica Llatina. Els resultats obtinguts s'han correlacionat amb el nombre de contagis en aquestes àrees durant les setmanes del confinament i un cop es va sortir d'ell. A més, s'han tingut en compte condicions meteorològiques, ambientals i socials.





ELS RESULTATS





El Prof. Josep Peñuelas, investigador del CSIC i del CREAF comenta que "el model millora significativament les prediccions fins ara usades per l'OMS i altres organitzacions governamentals i no governamentals".







"Talcom hem vist en el treball, a l'hivern 2020- 2021, prop d'un milió de casos diaris de COVID-19 es podrien haver evitat si s'haguessin optimitzat els temps i els nivells de restricció del confinament", relata Rong Wang, científic de la Universitat de Fudan.





En aquest estudi han participat una vintena de centres de recerca a nivell mundial i els seus resultats es publiquen a la revista PNAS. És un treball de caràcter multidisciplinari en què han participat especialistes en àmbits tan variats com l'economia, l'anàlisi de dades, la contaminació atmosfèrica, l'epidemiologia i la intel·ligència artificial.