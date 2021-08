Detinguts dos conductors a Girona per circular ebris per l'AP-7

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts a dos conductors, un home de 23 anys i una dona de 51 anys, en poc temps de diferència per circular ebris per l'autopista AP-7 al seu pas per Borrassà i Bàscara (Girona), respectivament .





En un comunicat aquest dijous, la policia catalana ha detallat que a les dues persones se'ls imputa delictes contra la seguretat del trànsit per conduir sota els efectes l'alcohol, i a l'home també se l'acusa d'usar un vehicle de motor sense tenir cap permís de conducció.





Els detinguts, un d'ells amb antecedents, van passar dimecres a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres (Girona), que va decretar llibertat amb càrrecs per a tots dos.





Els Mossos van detenir la dona després que hagués patit un accident cap a les 22 hores després de fregar amb un camió quan s'incorporava a l'AP-7, ja que va donar "clars signes d'anar èbria" davant els agents i en la prova d'alcohol va donar un resultat positiu de 1,13 mil·ligrams per litre d'aire expirat.





Pocs minuts després, els Mossos van rebre una segona alerta d'un altre turisme que podia estar sota la influència de begudes alcohòliques i, després de localitzar el vehicle sospitós i fer la prova d'alcohol a l'home que conduïa, aquest va donar una taxa de 0,68 mil·ligrams per litre expirat.