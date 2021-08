La Seguretat Social crea 'un portal per tramitar jubilacions "on-line" obviant la "doble bretxa digital"

A Espanya, hi ha una bretxa digital que està deixant enrere, principalment, a gran part d'aquells ciutadans més vulnerables en aquesta pandèmia del . Es tracta de les persones majors de 65 anys, les habilitats per a aprofitar les oportunitats que brinda la transformació digital, són relativament més baixes que les dels col·lectius més joves.









La gent gran amb pocs coneixements digitals són especialment vulnerables als fraus realitzats a través d'internet. La freqüència d'aquests atacs s'està incrementant notablement durant el període d'aïllament social provocat pel COVID-19, quan els pirates informàtics estan aprofitant la hiperconnectivitat dels usuaris i la vulnerabilitat d'alguns col·lectius.





Perquè tenir una connexió a internet de banda ampla o saber enviar un correu electrònic, entre altres coses, semblaria que està a l'abast de tothom, però no és així. Hi ha una doble bretxa pel que fa a les tecnologies digitals on les persones majors de 65 anys són les principals afectades. No només cal tenir en compte l'ús d'aquestes tecnologia sinó també les capacitats amb les que les persones compten perquè aquest ús sigui adequat.





En primer lloc l'ús de tecnologies digitals, com internet, és notablement superior entre la població més jove. Segons dades de l'INE , el 2019, el 90% dels joves entre 16 i 24 va utilitzar internet en els últims tres mesos, davant el 63% de les persones entre 65 a 74 anys i el 23% de les persones majors de 75 anys. Si bé no s'observa una bretxa de gènere entre les persones de 16 a 74 anys en l'ús d'internet, sí que hi ha diferències entre homes i dones en el grup dels més grans.





En segon lloc, també hi ha una bretxa en les habilitats digitals entre els usuaris d'internet. Segons les dades extretes d'Eurostat , mentre que el 68% dels joves (entre 16 i 24 anys) compta amb habilitats avançades, tan sols el 6,5% dels majors de 65 anys compta amb aquestes destreses. Gairebé la meitat de les persones entre 65 i 74 anys que utilitzen internet compten amb habilitats digitals baixes.