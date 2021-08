Els talibà podrien prendre Kabul en els propers 90 dies, segons la Intel·ligència d'EUA

Els talibà podrien prendre la capital de l'Afganistan, Kabul, en els propers 90 dies, segons ha informat un alt funcionari nord-americà relacionat amb una avaluació de la Intelligència de Washington.





A part de situar el possible collapse de la capital afganesa per dins de tres mesos, la investigació de la Intelligència nord-americana estima que Kabul podria quedar aïllada entre els propers 30 i 60 dies, ha confirmat un altre alt funcionari, segons recull la cadena CNN.





Milicians talibans @ep





La conquesta de Kabul probablement conduiria a la caiguda del Govern actual i preocupa per l'incessant avanç de la conquesta de capitals de províncies per part dels insurgents, que s'han fet ja amb nou i amenacen amb seguir guanyant terrè davant el replegament de tropes internacionals.





En l'última jornada, els talibà s'han apoderat de l'aeroport de Kunduz i un cos de l'exèrcit a la mateixa ciutat, que havien pres ja prèviament, segons recull Tolo TV, que informa també que en l'última nit s'han registrat enfrontaments a la ciutat de Ghazni, capital de la província homònima, on els insurgents haurien pres ja la seu provincial i la prefectura de Policia.





El portaveu del Departament de Defensa dels Estats Units, John Kirby, ha rebutjat comentar els resultats de la "avaluació d'intelligència", si bé ha reconegut la "deterioració de la situació" al país.





Així mateix, ha subscrit les paraules del president nord-americà, Joe Biden, sobre el manteniment de la retirada de tropes i el seu anomenat als líders locals perquè s'uneixin i lluitin "per si sols".





"Hem treballat dur per millorar la competència i la capacitat afganeses en el camp, però en algun moment la competència i la capacitat han de ser qüestió dels propis afganesos", ha reblat.





En la mateixa línia s'ha manifestat aquest dimecres la portaveu de la Casa Blanca, Jen Psaki, qui ha insistit que "en última instància", les forces afganeses "tenen l'equip, el nombre i la capacitació per contraatacar."





"Ara el que necessiten determinar és si tenen la voluntat política per contraatacar i si tenen la capacitat d'unir-se com a líders per a això", ha asseverat en una roda de premsa, en la qual també ha repetit que Washington continuarà "brindant suport aeri" al país, pel qual confia en una solució que passi pel "diàleg" i la via diplomàtica, com han reiterat en els últims dies diferents funcionaris.





Psaki ha afegit que els Estats Units seguirà "reabastint" a les forces afganeses amb aliments i equip. "Pagarem tots els seus salaris, a més de tota l'assistència que els hem brindat durant els últims 20 anys", ha agregat.





MÉS DE 5.000 DESPLAÇATS ARRIBEN A KABUL





Respecte a la situació a l'Afganistan, el portaveu de la Secretaria General de l'ONU, Stéphane Dujarric, ha incidit que des de principis de l'any gairebé 390.000 persones han estat desplaçades pel conflicte, "amb un gran augment des de maig".





Solament en els primers cinc dies d'agost s'han verificat 5.800 desplaçats interns a Kabul, on les persones que han fugit de les zones assolades pels combats cerquen seguretat davant la violència i altres amenaces, ha lamentat.





"La majoria dels que es queden a Kabul s'allotgen amb amics i familiars, però un nombre creixent es queda a l'aire lliure", ha avisat, per precisar que s'han identificat a 4.500 persones més que tenien necessitat de refugi, alimentació o sanejament.





Segons ha ressaltat Dujarric, aquestes persones estan rebent assistència davant aquestes necessitats, mentre un clínica temporal està atenent les qüestions sanitàries dels desplaçats.

D'altra banda, ha indicat que l'enviat de l'ONU para l'Afganistan i Assumptes Regionals, Jean Arnault, es troba en les converses a Doha amb representants d'ambdues parts del conflictes i altres autoritats internacionals.





Coincidint amb la sortida de la coalició internacional fa uns mesos, els talibà han intensificat les seves ofensives davant unes tropes de seguretat que han hagut de comptar amb el suport fins i tot de la societat civil. Fins al moment s'han fet amb diverses capitals de província, entre elles la de Kunduz, de gran importància estratègica i econòmica.





Nacions Unides han informat que solament al maig i juny s'han registrat 783 civils morts, les majors xifres de víctimes en dos mesos des que es va començar en 2009 amb el conteig. Per la seva banda, UNICEF va assenyalar el dilluns que en els tres dies anteriors havien mort una trentena de nens.